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Аксаков: россияне смогут обменивать биткойны на цифровые рубли

Ведомости

У жителей России вскоре появится возможность обмена биткойнов на цифровые рубли, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткойном, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. <...> Он продаст за цифровой рубль свой биткойн. То есть это вопрос рынка опять же. Но мы допускаем такую возможность», – сказал Аксаков.

Депутат не исключил, что при внедрении такого обмена может пропасть необходимость в p2p-площадках на базе зарубежных криптобирж.

30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 г. По ее словам, пилотный проект по внедрению цифрового рубля расширится для тех банков, которые принимают в нем участие, и в дальнейшем будет еще серия расширений пилота.

15 августа 2023 г. ЦБ запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях. На первом этапе тестировались открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля. В старте пилота приняли участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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