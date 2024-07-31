Аксаков: россияне смогут обменивать биткойны на цифровые рубли
У жителей России вскоре появится возможность обмена биткойнов на цифровые рубли, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.
«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткойном, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. <...> Он продаст за цифровой рубль свой биткойн. То есть это вопрос рынка опять же. Но мы допускаем такую возможность», – сказал Аксаков.
Депутат не исключил, что при внедрении такого обмена может пропасть необходимость в p2p-площадках на базе зарубежных криптобирж.
30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 г. По ее словам, пилотный проект по внедрению цифрового рубля расширится для тех банков, которые принимают в нем участие, и в дальнейшем будет еще серия расширений пилота.
15 августа 2023 г. ЦБ запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях. На первом этапе тестировались открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля. В старте пилота приняли участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах.