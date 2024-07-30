Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года

«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдёт по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 г., мы целимся именно на эти даты», – заявила Набиуллина.