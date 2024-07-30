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Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года

Процесс будет постепенным, а использование цифрового рубля – добровольным, подчеркнула глава ЦБ
Ведомости

Массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 г. Об этом заявила Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ на тему «Роль финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан».

По словам руководителя Центробанка, пилотный проект по внедрению цифрового рубля расширится для тех банков, которые принимают в нем участие и в дальнейшем будет еще серия расширений пилота.

«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдёт по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 г., мы целимся именно на эти даты», – заявила Набиуллина.

Глава Банка России утверждает, что процесс будет постепенным и использование цифрового рубля гражданам «будет абсолютно добровольным».

«Я не устану это повторять, потому что есть большое недопонимание, что мы будем навязывать цифровой рубль. Это не так», – заверила Набиуллина.

Набиуллина также назвала преимущества цифрового рубля: абсолютно бесплатные переводы для граждан и в разы более низкие комиссии, чем по картам для бизнеса.

«Мы считаем, что благодаря этим плюсам цифровой рубль постепенно в течение пяти – семи лет станет привычной частью нашей жизни», – подытожила тему глава ЦБ РФ.

Банк России с 15 августа 2023 г. запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях. На первом этапе тестировалось открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля. В старте пилота приняли участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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