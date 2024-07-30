Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года

Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 годаПроцесс будет постепенным, а использование цифрового рубля – добровольным, подчеркнула глава ЦБ
Массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 г. Об этом заявила Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ на тему «Роль финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан».
По словам руководителя Центробанка, пилотный проект по внедрению цифрового рубля расширится для тех банков, которые принимают в нем участие и в дальнейшем будет еще серия расширений пилота.
«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдёт по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 г., мы целимся именно на эти даты», – заявила Набиуллина.
Глава Банка России утверждает, что процесс будет постепенным и использование цифрового рубля гражданам «будет абсолютно добровольным».
«Я не устану это повторять, потому что есть большое недопонимание, что мы будем навязывать цифровой рубль. Это не так», – заверила Набиуллина.
Набиуллина также назвала преимущества цифрового рубля: абсолютно бесплатные переводы для граждан и в разы более низкие комиссии, чем по картам для бизнеса.
«Мы считаем, что благодаря этим плюсам цифровой рубль постепенно в течение пяти – семи лет станет привычной частью нашей жизни», – подытожила тему глава ЦБ РФ.
Банк России с 15 августа 2023 г. запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях. На первом этапе тестировалось открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля. В старте пилота приняли участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах.