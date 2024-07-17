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Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Ведомости

Необходимо начать полномасштабное внедрение цифрового рубля в экономику, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», – указал глава государства.

Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Цифровой рубль эмитирует ЦБ.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила 4 июля, что регулятор расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября. Скоробогатова говорила, что сейчас пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся 19 банков. 

Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. Согласно документу, цифровой рубль – это третья национальная форма валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. От цифрового финансового актива (ЦФА) цифровой рубль отличается тем, что он является средством платежа, а не накопления и инвестирования.

В декабре 2023 г. регулятор заявлял, что полноценное внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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