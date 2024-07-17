Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. Согласно документу, цифровой рубль – это третья национальная форма валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. От цифрового финансового актива (ЦФА) цифровой рубль отличается тем, что он является средством платежа, а не накопления и инвестирования.