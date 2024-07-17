Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Необходимо начать полномасштабное внедрение цифрового рубля в экономику, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», – указал глава государства.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Цифровой рубль эмитирует ЦБ.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила 4 июля, что регулятор расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября. Скоробогатова говорила, что сейчас пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся 19 банков.
Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. Согласно документу, цифровой рубль – это третья национальная форма валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. От цифрового финансового актива (ЦФА) цифровой рубль отличается тем, что он является средством платежа, а не накопления и инвестирования.
В декабре 2023 г. регулятор заявлял, что полноценное внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2025 г.