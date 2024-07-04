ЦБ с сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля
Банк России расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
«У нас огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и очень требуют расширения проекта на все банки и на большое количество участников. Поэтому, повторю, с сентября мы в это расширение идем, и дальше банки будут подключаться», – сказала она на Финансовом конгрессе.
Скоробогатова сообщила, что сейчас пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся 19 банков. При этом на сайте регулятора указана 21 кредитная организация.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Цифровой рубль эмитирует ЦБ.
Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. В декабре 2023 г. регулятор заявлял, что полноценное внедрение начнется не раньше 2025 г.
В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Федеральное казначейство и Банк России ускорят взаимодействие в области внедрения цифрового рубля в 2024 г.