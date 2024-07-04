ЦБ с сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля

«У нас огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и очень требуют расширения проекта на все банки и на большое количество участников. Поэтому, повторю, с сентября мы в это расширение идем, и дальше банки будут подключаться», – сказала она на Финансовом конгрессе.