Японский индекс Nikkei показал сильнейшее падение с 1987 года
Индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei на закрытии торгов находился на уровне 12,4%. Это крупнейшее падение за день с «черного понедельника» на Уолл-стрит в 1987 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Максимальное падение в ходе торгов превышало 13%. К закрытию торгов Nikkei потерял 4451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Стремительное падение индекса наблюдается со 2 августа. Тогда Nikkei завершил торги на отметке 35 909 пунктов, снизившись на 2216 пунктов (-5,8% относительно 1 августа).
На других азиатских рынках акций также наблюдалось падение. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.
Обрушение фондовых рынков в Азии происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию. Показатели в отчете о ситуации на рынке труда оказались ниже ожиданий аналитиков. Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%.
Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 25%. В JPMorgan прогнозируют замедление экономики в 50%. Аналитики ожидают в сентябре снижение ставки ФРС в США на 50 базисных пунктов, которая сейчас находится на уровне 5,25-5,5% годовых.