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Японский индекс Nikkei показал сильнейшее падение с 1987 года

Ведомости

Индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei на закрытии торгов находился на уровне 12,4%. Это крупнейшее падение за день с «черного понедельника» на Уолл-стрит в 1987 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ). 

Максимальное падение в ходе торгов превышало 13%. К закрытию торгов Nikkei потерял 4451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Стремительное падение индекса наблюдается со 2 августа. Тогда Nikkei завершил торги на отметке 35 909 пунктов, снизившись на 2216 пунктов (-5,8% относительно 1 августа).

На других азиатских рынках акций также наблюдалось падение. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.

Обрушение фондовых рынков в Азии происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию. Показатели в отчете о ситуации на рынке труда оказались ниже ожиданий аналитиков. Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%. 

Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 25%. В JPMorgan прогнозируют замедление экономики в 50%. Аналитики ожидают в сентябре снижение ставки ФРС в США на 50 базисных пунктов, которая сейчас находится на уровне 5,25-5,5% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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