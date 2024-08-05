Японский индекс Nikkei упал более чем на 8%
Индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei рухнул более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:50 мск он падал на 8,37%, индекс опускался до 32 913 пунктов. Reuters сообщает, что это крупнейший обвал за три сессии со времен финансового кризиса 2011 г. 2 августа индекс Nikkei завершил торги на отметке 35 909 пунктов, снизившись на 2 216 пунктов (-5,8% относительно 1 августа).
Как отмечает Reuters, утром в понедельник на азиатских рынках акций наблюдается падение. В частности, рухнул на 2% также индекс MSCI. Индекс TOPIX снизился на 8%, пишет Associated Press (AP). Это происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию на фоне отчета о ситуации на рынке труда, результаты которого оказались ниже ожидания аналитиков. Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%.
Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 25%. В JPMorgan прогнозируют замедление экономики в 50%. Аналитики ожидают в сентябре снижение ставки ФРС в США на 50 базисных пунктов, которая сейчас находится на уровне 5,25-5,5% годовых.