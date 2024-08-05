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Японский индекс Nikkei упал более чем на 8%

Ведомости

Индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei рухнул более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:50 мск он падал на 8,37%, индекс опускался до 32 913 пунктов. Reuters сообщает, что это крупнейший обвал за три сессии со времен финансового кризиса 2011 г. 2 августа индекс Nikkei завершил торги на отметке 35 909 пунктов, снизившись на 2 216 пунктов (-5,8% относительно 1 августа).

Как отмечает Reuters, утром в понедельник на азиатских рынках акций наблюдается падение. В частности, рухнул на 2% также индекс MSCI. Индекс TOPIX снизился на 8%, пишет Associated Press (AP). Это происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию на фоне отчета о ситуации на рынке труда, результаты которого оказались ниже ожидания аналитиков. Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%.

Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 25%. В JPMorgan прогнозируют замедление экономики в 50%. Аналитики ожидают в сентябре снижение ставки ФРС в США на 50 базисных пунктов, которая сейчас находится на уровне 5,25-5,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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