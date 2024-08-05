Японский индекс Nikkei упал более чем на 8%

Как отмечает Reuters, утром в понедельник на азиатских рынках акций наблюдается падение. В частности, рухнул на 2% также индекс MSCI. Индекс TOPIX снизился на 8%, пишет Associated Press (AP). Это происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию на фоне отчета о ситуации на рынке труда, результаты которого оказались ниже ожидания аналитиков. Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%.