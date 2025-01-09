Акции X5 выросли на 7% после старта торгов 9 января
Стоимость акций ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», торгуется под тикером X5) после начала торгов выросла на 7% до 3000 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи.
Повышение цены произошло за первые десять минут, однако, как отметили «Т-Инвестиции», к 10:46 цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля.
На 11:40 цена за бумагу соответствует 2770,5 руб., следует из данных биржи.
В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ.
В конце марта Министерство промышленности и торговли уведомило X5 Retail Group о подаче заявления в суд с требованием приостановить действие прав нидерландской компании в отношении ее российской «дочки» – ООО «Корпоративный центр Икс 5». В декабре после перерегистрации X5 Group получила тикер «X5».
С 9 января Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group.