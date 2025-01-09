Акции X5 выросли на 7% после старта торгов 9 января

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». По отчетности X5 Group за первое полугодие 2024 г. X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб.