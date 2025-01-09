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Акции X5 выросли на 7% после старта торгов 9 января

Ведомости

Стоимость акций ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», торгуется под тикером X5) после начала торгов выросла на 7% до 3000 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Повышение цены произошло за первые десять минут, однако, как отметили «Т-Инвестиции», к 10:46 цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля.

На 11:40 цена за бумагу соответствует 2770,5 руб., следует из данных биржи.

В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ.

В конце марта Министерство промышленности и торговли уведомило X5 Retail Group о подаче заявления в суд с требованием приостановить действие прав нидерландской компании в отношении ее российской «дочки» – ООО «Корпоративный центр Икс 5». В декабре после перерегистрации X5 Group получила тикер «X5».

С 9 января Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group.

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». По отчетности X5 Group за первое полугодие 2024 г. X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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