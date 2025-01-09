Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Накануне динамика на нефтяном рынке оказывала поддержку российскому фондовому рынку, но утром 9 января котировки Brent торговались ниже $77 за баррель, отмечают в «Цифра брокере». По мнению аналитиков «Альфа-инвестиций», бумаги нефтяных компаний в праздничные торговые дни поднимались до максимумов с начала 2022 г., и 9 января, в первый день торгов после праздников, корректируются быстрее других акций крупных компаний. «Вероятно, некоторые инвесторы сокращают длинные позиции после ралли на рынке в конце 2024 г. В праздничные дни обороты торгов были низкими, но сегодня биржевая активность с большой вероятностью увеличится», – считают эксперты.