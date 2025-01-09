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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с начала 2025 г. На 14:49 мск котировки составили 2787 пунктов, упав на 1,85%, свидетельствуют данные торговой площадки. Накануне биржа закрылась ростом, также впервые с начала года.

Лидерами снижения в ходе торгов выступают привилегированные акции «Мечела» (–6,52%), «Транснефти» (–5,86%), обыкновенные акции «Ростелекома» (–4,49%), ГК «Самолет» (–4,21%) и активы «Совкомфлота» (–3,71%). Растут обыкновенные акции «Магнита» (+0,91%) и «Фосагро» (+0,47%). Индекс голубых фишек (blue chips) также снижается на 1,76%. Аутсайдерами выступают газовые и нефтяные компании. Как прогнозируют аналитики «БКС мир инвестиций», рынок отреагировал коррекционным спадом после небольшого отыгрыша накануне. «В случае подтверждения пробоя вырастут риски падения к 2750–2740 пунктам», – заявляют эксперты.

Активы «Магнита» растут на фоне итогов внеочередного собрания акционеров. В частности, оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, подмечают аналитики. На собрании акционеры должны были рассмотреть вопрос о дивидендах за девять месяцев 2024 г. в размере 560 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность на момент выхода сообщения о результатах ВОСА составляла чуть более 10,5%. С того времени котировки потеряли более 12%.

Котировки «Фосагро» растут из-за отмены экспортной пошлины с 2025 г. Аналитики заявляют, что рост производства сложных удобрений, слабый рубль и ежеквартальные дивидендные выплаты окажут поддержку росту стоимости активов.

Накануне динамика на нефтяном рынке оказывала поддержку российскому фондовому рынку, но утром 9 января котировки Brent торговались ниже $77 за баррель, отмечают в «Цифра брокере». По мнению аналитиков «Альфа-инвестиций», бумаги нефтяных компаний в праздничные торговые дни поднимались до максимумов с начала 2022 г., и 9 января, в первый день торгов после праздников, корректируются быстрее других акций крупных компаний. «Вероятно, некоторые инвесторы сокращают длинные позиции после ралли на рынке в конце 2024 г. В праздничные дни обороты торгов были низкими, но сегодня биржевая активность с большой вероятностью увеличится», – считают эксперты.

Накануне Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В ходе начала основных торгов 9 января акции X5 выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые 10 минут, но, как отметили «Т-Инвестиции», к 10:46 мск цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля 2024 г. В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ. Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр Икс 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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