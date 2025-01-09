Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с начала 2025 г. На 14:49 мск котировки составили 2787 пунктов, упав на 1,85%, свидетельствуют данные торговой площадки. Накануне биржа закрылась ростом, также впервые с начала года.
Лидерами снижения в ходе торгов выступают привилегированные акции «Мечела» (–6,52%), «Транснефти» (–5,86%), обыкновенные акции «Ростелекома» (–4,49%), ГК «Самолет» (–4,21%) и активы «Совкомфлота» (–3,71%). Растут обыкновенные акции «Магнита» (+0,91%) и «Фосагро» (+0,47%). Индекс голубых фишек (blue chips) также снижается на 1,76%. Аутсайдерами выступают газовые и нефтяные компании. Как прогнозируют аналитики «БКС мир инвестиций», рынок отреагировал коррекционным спадом после небольшого отыгрыша накануне. «В случае подтверждения пробоя вырастут риски падения к 2750–2740 пунктам», – заявляют эксперты.
Активы «Магнита» растут на фоне итогов внеочередного собрания акционеров. В частности, оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, подмечают аналитики. На собрании акционеры должны были рассмотреть вопрос о дивидендах за девять месяцев 2024 г. в размере 560 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность на момент выхода сообщения о результатах ВОСА составляла чуть более 10,5%. С того времени котировки потеряли более 12%.
Котировки «Фосагро» растут из-за отмены экспортной пошлины с 2025 г. Аналитики заявляют, что рост производства сложных удобрений, слабый рубль и ежеквартальные дивидендные выплаты окажут поддержку росту стоимости активов.
Накануне динамика на нефтяном рынке оказывала поддержку российскому фондовому рынку, но утром 9 января котировки Brent торговались ниже $77 за баррель, отмечают в «Цифра брокере». По мнению аналитиков «Альфа-инвестиций», бумаги нефтяных компаний в праздничные торговые дни поднимались до максимумов с начала 2022 г., и 9 января, в первый день торгов после праздников, корректируются быстрее других акций крупных компаний. «Вероятно, некоторые инвесторы сокращают длинные позиции после ралли на рынке в конце 2024 г. В праздничные дни обороты торгов были низкими, но сегодня биржевая активность с большой вероятностью увеличится», – считают эксперты.
Накануне Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В ходе начала основных торгов 9 января акции X5 выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые 10 минут, но, как отметили «Т-Инвестиции», к 10:46 мск цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля 2024 г. В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ. Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр Икс 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group.