Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября

27 декабря прошлого года стало известно, что запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей до 416,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 декабря. The Wall Street Journal отмечала, что показатели оказались ниже, чем ожидали аналитики. Прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период.