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Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября

Ведомости

Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 8 октября 2024 г. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 17:19 мск стоимость барреля достигала $80,21, позже перейдя к росту и достигнув $80,75.

Последний раз цена фьючерса на нефть превышала $80 за баррель в октябре 2024 г. 7 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE превысила это значение впервые с 27 августа 2024 г.

27 декабря прошлого года стало известно, что запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей до 416,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 декабря. The Wall Street Journal отмечала, что показатели оказались ниже, чем ожидали аналитики. Прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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