Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября
Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 8 октября 2024 г. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 17:19 мск стоимость барреля достигала $80,21, позже перейдя к росту и достигнув $80,75.
Последний раз цена фьючерса на нефть превышала $80 за баррель в октябре 2024 г. 7 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE превысила это значение впервые с 27 августа 2024 г.
27 декабря прошлого года стало известно, что запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей до 416,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 декабря. The Wall Street Journal отмечала, что показатели оказались ниже, чем ожидали аналитики. Прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период.