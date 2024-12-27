Запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей

На 23:08 мск стоимость контракта на поставку нефти марки Brent в феврале составляет $74,2 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 17 декабря котировки нефти снижались на фоне решения Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) по ставке. Стоимость февральского контракта на поставку марки Brent на 12:00 мск составила $73,65 против $73,91 (–0,35%) на закрытии торгов 16 декабря. После ее третьего снижения 18 декабря цены немного повысились, так как регулятор предупредил об осторожном подходе к будущим решениям.