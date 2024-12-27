Запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей
Запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей до 416,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 декабря, свидетельствуют обновленные данные энергетического ведомства страны. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), показатели оказались ниже, чем ранее ожидали аналитики.
Ранее прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период. Это было пятое подряд падение запасов сырой нефти, бросающее вызов недавней риторике о том, что низкий спрос на топливо в предстоящем году приведет к тому, что рынок нефти останется в избытке.
В свою очередь, запасы дистиллятного топлива упали на 1,7 млн баррелей в этот период, прогноз предполагал снижение на 700 000 баррелей. Напротив, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей вместо рыночных ожиданий снижения на 1 млн баррелей.
На 23:08 мск стоимость контракта на поставку нефти марки Brent в феврале составляет $74,2 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 17 декабря котировки нефти снижались на фоне решения Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) по ставке. Стоимость февральского контракта на поставку марки Brent на 12:00 мск составила $73,65 против $73,91 (–0,35%) на закрытии торгов 16 декабря. После ее третьего снижения 18 декабря цены немного повысились, так как регулятор предупредил об осторожном подходе к будущим решениям.
На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), добавляла WSJ, отмечая, что снижение оборотов в торговле в преддверии праздничного сезона могут способствовать сокращению цен на сырую нефть.