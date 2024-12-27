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Запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей

Ведомости

Запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей до 416,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 декабря, свидетельствуют обновленные данные энергетического ведомства страны. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), показатели оказались ниже, чем ранее ожидали аналитики.

Ранее прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период. Это было пятое подряд падение запасов сырой нефти, бросающее вызов недавней риторике о том, что низкий спрос на топливо в предстоящем году приведет к тому, что рынок нефти останется в избытке.

В свою очередь, запасы дистиллятного топлива упали на 1,7 млн ​​баррелей в этот период, прогноз предполагал снижение на 700 000 баррелей. Напротив, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей вместо рыночных ожиданий снижения на 1 млн баррелей.

На 23:08 мск стоимость контракта на поставку нефти марки Brent в феврале составляет $74,2 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 17 декабря котировки нефти снижались на фоне решения Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) по ставке. Стоимость февральского контракта на поставку марки Brent на 12:00 мск составила $73,65 против $73,91 (–0,35%) на закрытии торгов 16 декабря. После ее третьего снижения 18 декабря цены немного повысились, так как регулятор предупредил об осторожном подходе к будущим решениям.

На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), добавляла WSJ, отмечая, что снижение оборотов в торговле в преддверии праздничного сезона могут способствовать сокращению цен на сырую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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