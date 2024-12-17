Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожидания от ФРС решения по ставке

Ведомости

Цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость февральского контракта на поставку марки Brent на 12:00 мск составила $73,65 против $73,91 (–0,35%) на закрытии торгов 16 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Как отмечает Reuters, инвесторы сохраняли осторожность в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) по процентной ставке.

Как отмечает аналитик рынка IG Тони Сикамора, на цены оказала давление фиксация прибыли после роста на прошлой неделе на 6% и «серия разочаровывающих экономических данных Китая». В частности, китайская нефтеперерабатывающая активность упала в ноябре, а розничные продажи оказались значительно ниже оценок аналитиков. 17 и 18 декабря ФРС проведет свое последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором, как ожидается , будут снижены процентные ставки на четверть процентного пункта, подмечает агентство.

На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), отмечает The Wall Street Journal, добавляя, что захват прибыли и приглушенная торговая деятельность в преддверии праздничного сезона могут способствовать снижению цен на сырую нефть.

13 декабря президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть на полгода до 30 июня 2025 г. Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных