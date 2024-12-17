Цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожидания от ФРС решения по ставке

13 декабря президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть на полгода до 30 июня 2025 г. Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.