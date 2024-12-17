Цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожидания от ФРС решения по ставке
Цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость февральского контракта на поставку марки Brent на 12:00 мск составила $73,65 против $73,91 (–0,35%) на закрытии торгов 16 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Как отмечает Reuters, инвесторы сохраняли осторожность в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) по процентной ставке.
Как отмечает аналитик рынка IG Тони Сикамора, на цены оказала давление фиксация прибыли после роста на прошлой неделе на 6% и «серия разочаровывающих экономических данных Китая». В частности, китайская нефтеперерабатывающая активность упала в ноябре, а розничные продажи оказались значительно ниже оценок аналитиков. 17 и 18 декабря ФРС проведет свое последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором, как ожидается , будут снижены процентные ставки на четверть процентного пункта, подмечает агентство.
На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), отмечает The Wall Street Journal, добавляя, что захват прибыли и приглушенная торговая деятельность в преддверии праздничного сезона могут способствовать снижению цен на сырую нефть.
13 декабря президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть на полгода до 30 июня 2025 г. Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.