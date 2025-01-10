Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов, отскочив после падения 9 января. На 18:45 мск индекс остановился на отметке в 2824 пункта, прибавив 1,86% с начала торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами роста в ходе вечерних торгов выступили обыкновенные акции «Т-технологий» (+5,48%), «Северстали» (+4,58%), НЛМК (+4,38%), МТС (+4,37%), а также активы «Хэдхантера» (+4,5%). Аутсайдерами рынка стали некоторые нефтяные компании после ввода санкций со стороны минфина США и Великобритании, подчеркивают в «Альфа-инвестициях», отмечая, что в противовес играет повышение мировых цен на нефть. В течение дня бенчмарк цены нефти марки Brent превышал $80 впервые с октября 2024 г., прибавив 4% по отношению к закрытию торгов накануне.
8 января в последний праздничный день торгов Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В ходе начала основных торгов 9 января акции X5 выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые 10 минут, но, как отметили «Т-инвестиции», к 10:46 мск цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля 2024 г. В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ.