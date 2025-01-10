Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

8 января в последний праздничный день торгов Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В ходе начала основных торгов 9 января акции X5 выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые 10 минут, но, как отметили «Т-инвестиции», к 10:46 мск цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля 2024 г. В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ.