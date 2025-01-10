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Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов, отскочив после падения 9 января. На 18:45 мск индекс остановился на отметке в 2824 пункта, прибавив 1,86% с начала торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста в ходе вечерних торгов выступили обыкновенные акции «Т-технологий» (+5,48%), «Северстали» (+4,58%), НЛМК (+4,38%), МТС (+4,37%), а также активы «Хэдхантера» (+4,5%). Аутсайдерами рынка стали некоторые нефтяные компании после ввода санкций со стороны минфина США и Великобритании, подчеркивают в «Альфа-инвестициях», отмечая, что в противовес играет повышение мировых цен на нефть. В течение дня бенчмарк цены нефти марки Brent превышал $80 впервые с октября 2024 г., прибавив 4% по отношению к закрытию торгов накануне.

Накануне индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов. Как прогнозировали аналитики «БКС мир инвестиций», рынок отреагировал коррекционным спадом после небольшого отыгрыша накануне. «В случае подтверждения пробоя вырастут риски падения к 2750–2740 пунктам», – заявляли эксперты.

8 января в последний праздничный день торгов Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В ходе начала основных торгов 9 января акции X5 выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые 10 минут, но, как отметили «Т-инвестиции», к 10:46 мск цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля 2024 г. В апреле торги на Мосбирже депозитарными расписками были приостановлены из-за начала процедуры принудительной перерегистрации в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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