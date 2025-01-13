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Эмитенты облигаций разместили долговые бумаги на 6,9 трлн рублей в 2024 году

Ведомости

В прошлом году эмитенты разместили долговые бумаги на общую сумму 6,86 трлн руб., что на треть выше рекорда 2023 г. в размере 5,2 трлн руб. В декабре корпоративные эмитенты облигаций активизировались на внутреннем долговом рынке и привлекли свыше 1,8 трлн руб., что также почти на треть выше исторического максимума 2023 г. (1,4 трлн руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.

В прошлом году больше половины заимствований пришлось на компании реального сектора экономики. Их доля составила 51,8% от всего объема размещений, сообщил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Доминировавшие в 2023 г. компании финансового сектора заняли 32,1% рынка.

В конце прошлого года активность на рынке стимулировали опасения того, что 20 декабря Банк России мог повысить ключевую ставку с 21%, что привело бы к росту стоимости заимствования. Но ставка осталась прежней, из-за чего произошел рост на фондовом рынке и ответное падение ставок, отмечает «Коммерсантъ».

Высокой активности эмитентов стоит ожидать со второй половины января, полагает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Она будет обусловлена не столько декабрьским решением ЦБ о сохранении ключевой ставки, сколько высокими потребностями эмитентов в финансировании в целом, пояснил эксперт.

В декабре «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрия Таскина писали, что несмотря на конъюнктуру высоких ставок, в 2024 г. на рынок облигаций торговой площадки вышло рекордное количество новых эмитентов – 75. Дебютанты разместили 147 выпусков на общую сумму 218 млрд руб. Для сравнения: в 2023 г., когда средняя ключевая ставка составляла 9,9% годовых, на биржу вышли 55 новых эмитентов с общей суммой выпусков 195 млрд руб. Рекордный результат прошлого года в том числе обеспечили ужесточившиеся условия кредитования в банках и сокращение господдержки бизнеса по программам льготного кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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