Эмитенты облигаций разместили долговые бумаги на 6,9 трлн рублей в 2024 году

В декабре «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрия Таскина писали, что несмотря на конъюнктуру высоких ставок, в 2024 г. на рынок облигаций торговой площадки вышло рекордное количество новых эмитентов – 75. Дебютанты разместили 147 выпусков на общую сумму 218 млрд руб. Для сравнения: в 2023 г., когда средняя ключевая ставка составляла 9,9% годовых, на биржу вышли 55 новых эмитентов с общей суммой выпусков 195 млрд руб. Рекордный результат прошлого года в том числе обеспечили ужесточившиеся условия кредитования в банках и сокращение господдержки бизнеса по программам льготного кредитования.