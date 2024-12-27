Мосбиржа зафиксировала рекорд по числу новых эмитентов облигаций

Мосбиржа зафиксировала рекорд по числу новых эмитентов облигацийВ 2024 году на торговой площадке дебютировали 75 компаний
Несмотря на конъюнктуру высоких ставок, в 2024 г. на рынок облигаций Московской биржи вышло рекордное количество новых эмитентов – 75, рассказал «Ведомостям» директор по развитию первичного рынка облигаций торговой площадки Дмитрий Таскин.
На 26 декабря дебютанты разместили 147 выпусков на общую сумму 218 млрд руб. Для сравнения: годом ранее, когда средняя ключевая ставка составляла 9,9% годовых, на биржу вышли 55 новых эмитентов с общей суммой выпусков 195 млрд руб. В 2022 г. при средней ключевой ставке 10,6% с облигациями дебютировала 31 компания, общая сумма выпусков составила 168 млрд руб. В течение 2024 г. ключевая ставка выросла с 16 до 21%. В 2024 г. дебютанты в основном размещали облигации с плавающей ставкой – на них пришлось 73% общего объема выпусков, отметили на Мосбирже.
Рекордный результат обеспечили несколько факторов, говорит Таскин. Во-первых, в 2024 г. сильно изменились условия кредитования в банках. Они стали ужесточать процедуры по выдаче займов и гораздо жестче оценивать финансовое положение компаний на фоне повышения регуляторных требований ЦБ, пояснил начальник управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Зибарев. В ноябре Банк России объявил, что с 1 февраля 2025 г. антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала будет установлена на уровне 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля вырастет до 0,5%.
Во-вторых, государство существенно сократило поддержку бизнеса по программам льготного кредитования, в итоге компаниям стало выгоднее и быстрее привлекать финансирование на бирже, продолжает Таскин. По сравнению с кредитами облигации обладают целым рядом преимуществ, заметил он. Бонды дают возможность привлекать беззалоговое финансирование и гибко определять условия и параметры займов в зависимости от потребностей бизнеса, рассуждает топ-менеджер.
Кроме того, для многих компаний выход на биржу с облигациями является первым шагом в долгосрочной стратегии построения своей публичной истории для последующего проведения IPO, добавил Таскин. 10 из 13 первичных размещений акций на Мосбирже в 2024 г. провели компании, которые ранее выходили на биржу с облигациями, напомнил он. Некоторые компании, в первую очередь из сегмента b2c (business-to-consumer, «бизнес для потребителя»), также выпускают бонды для дополнительного маркетингового продвижения, заключил он.
Общее число эмитентов на облигационном рынке Мосбиржи в 2024 г. достигло 438, рассказал Таскин. Более 90% от совокупного объема размещений дебютантов пришлось на пять секторов – финансы, торговлю, производство, лизинг и IT, перечисляет он. Крупнейший выпуск на 122 млрд руб. был размещен для финансирования проекта высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, эмитентом выступило созданное под эти цели ООО «Специализированное финансовое общество ВСМ инвест – первый». Объемы остальных выпусков варьировались от 60 млн до 10 млрд руб., рассказал директор по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи.
Крупные заемщики с рейтингами инвестиционной категории AАА-A (надежность от умеренно высокой до максимальной. – «Ведомости») обеспечили 94% совокупного объема эмиссий, но в общем числе дебютантов оказались в меньшинстве, отметил Таскин. 53 из 75 новых эмитентов разместились в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингом не выше BBB+ или без рейтинга, 32 из них – малый и средний бизнес. Небольшие компании охотно выходили на биржу благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в частности «якорным» инвестициям от профильного «МСП банка», считает топ-менеджер биржи. В 2024 г. банк поучаствовал наравне с рынком более чем в 30 выпусках, выкупая на себя значительную часть эмиссий, рассказал Таскин.
Массовый приток
На рынке было предположение, что с ростом ключевой ставки замедлится активность по выходу компаний на облигационный рынок, но все оказалось иначе, замечает Зибарев. Теоретически облигации как беззалоговый инструмент должны быть дороже, но в 2024 г. сложилась уникальная ситуация, когда ставки по кредитам и бондам практически выравнялись, рассказал он. Это произошло на фоне усилий ЦБ по сдерживанию кредитной активности банков, с одной стороны, и с другой – на фоне высокого спроса в облигациях как от институциональных, так и от розничных инвесторов, рассуждает эксперт. В итоге компании стали выбирать облигации как более комфортный инструмент привлечения долга, констатирует Зибарев. Ставка купонов для больших компаний инвестиционного уровня в 2024 г. в среднем была выше ключевой ставки на 3 п. п., а для сектора ВДО – на 9 п. п., отметил он.
Некоторые эмитенты с рейтингом ААА могли привлечь долг на бирже даже дешевле, чем в банке, добавил Егор Диашов, гендиректор ИК «Диалот», сопровождавшей размещение 18 из 75 дебютных выпусков. По его наблюдениям, кредит таким компаниям был доступен в среднем по ставке «ключевая + 3–4 п. п.», а облигации – по ставке «ключевая + 2–3 п. п.». В сегменте ВДО ставки сравнялись на уровне «ключевая + 6–8 п. п.», отметил Диашов. Такая ситуация сохранится и в 2025 г. из-за макропруденциальных мер ЦБ, считает он.
Оформление кредитов в банках стало не только дороже, но и дольше, рассказал Давид Тащян, основатель группы компаний «Инвеллект», которая в 2024 г. разместила на бирже бонды одной из дочерних компаний – «Бианка премиум». Еще одна причина, по которой «Инвеллект» предпочла бонды кредитам, – удобный график выплаты долга. «Тело платится в конце, и это очень комфортно для компании с точки зрения движения денег. С кредитами иначе – ты только взял заем, еще не успел эти деньги вложить и получить на них отдачу, как приходит время платить тело», – пояснил Тащян. Облигации также стали первым шагом холдинга в подготовке к публичному статусу, добавил основатель «Инвеллект». «Мы выбрали этот путь для всех наших компаний – хотим делать несколько выпусков облигаций, а потом двигаться в сторону листинга акций», – рассказал он.
Еще один дебютант – компания «Парк сказка» – принял решение разместить свой первый выпуск в октябре по схожим причинам, рассказал финансовый директор компании Илья Прусов. Во-первых, облигационный заем не предполагает обременения в виде залога и дает руководству и акционерам больше свободы в решениях по инвестированию средств, объясняет он. Во-вторых, «Парк сказка» имеет планы по выходу на биржу в среднесрочной перспективе и через облигации смогла «заявить о себе» на рынке, отметил Прусов. Большим плюсом стала и возможность установить фиксированную ставку купона на несколько лет, добавил он. «Мы вышли на рынок с фиксированной ставкой 24% 3 октября, когда ключевая ставка была 19%, и в итоге рост ставки ЦБ 25 октября до 21% не привел к увеличению нашей долговой нагрузки», – резюмировал Прусов.
Оба дебютанта планируют повторное размещение, но пока такую возможность блокирует высокая ключевая ставка, сказали их представители.
Каким был спрос инвесторов
В первой половине 2024 г. спрос на облигации был высоким, так как инвесторы ждали снижения ключевой ставки на горизонте нескольких месяцев, говорит Диашов. Во второй половине года сигналы ЦБ ужесточились и ситуация на долговом рынке резко ухудшилась – нужного количества заявок от инвесторов приходилось ждать от двух недель до трех месяцев, причем некоторые выпуски выкупались не полностью, отметил он.
Рынок стал рынком инвестора и это отразилось на условиях размещений, продолжает Диашов: стремясь учесть все пожелания покупателей, эмитенты стали предлагать ежемесячный, «зарплатный» купон. До 2024 г. у больших компаний, как правило, выплаты были раз в полгода, у ВДО – раз в квартал, но в последний год и те и другие перешли на ежемесячные купоны, подтвердил Зибарев. На фоне высоких ставок многие компании предпочитают подстраховываться офертой (досрочное погашение по заранее оговоренной цене. – «Ведомости») через год-полтора после размещения, чтобы обеспечить себе возможность перезанять по более низкой ставке – так делали около половины всех дебютантов в этом году, добавил он.
После сохранения ключевой ставки 20 декабря на уровне 21% у инвесторов появилась надежда на то, что ЦБ не будет больше ужесточать монетарную политику, констатирует Зибарев. Вслед за решением регулятора доходности на вторичном рынке ВДО снизились сразу на 5 п. п., а также появился большой спрос со стороны розничных инвесторов на первичное размещение облигаций с фиксированным, а не плавающим купоном, отметил эксперт.
Рост спроса на бонды в 2025 г. восстановится не только из-за паузы в росте ставки, но и снижения темпов роста корпоративного кредитования – банковские займы рискуют «перейти в разряд дефицита», считает Зибарев. По его словам, поддержку этому тренду может оказать снижение ставок по депозитам, которое уже началось. Эксперт ждет нового рекорда на рынке облигаций в следующем году – и по количеству дебютантов, и по объему выпусков.
Если в 2025 г. произойдет смягчение денежно-кредитных условий – даже несущественное, это приведет к резкому росту интереса инвесторов к бондам, полагает Диашов. В этом году много средств физлиц было выведено на депозиты и в фонды ликвидности – при снижении ставки эти деньги начнут переходить на облигационный рынок, считает он. Бизнесу бонды будут по-прежнему выгодны и в итоге в 2025 г. число дебютантов может достичь 100, прогнозирует гендиректор ИК «Диалот».