Мосбиржа зафиксировала рекорд по числу новых эмитентов облигаций

На рынке было предположение, что с ростом ключевой ставки замедлится активность по выходу компаний на облигационный рынок, но все оказалось иначе, замечает Зибарев. Теоретически облигации как беззалоговый инструмент должны быть дороже, но в 2024 г. сложилась уникальная ситуация, когда ставки по кредитам и бондам практически выравнялись, рассказал он. Это произошло на фоне усилий ЦБ по сдерживанию кредитной активности банков, с одной стороны, и с другой – на фоне высокого спроса в облигациях как от институциональных, так и от розничных инвесторов, рассуждает эксперт. В итоге компании стали выбирать облигации как более комфортный инструмент привлечения долга, констатирует Зибарев. Ставка купонов для больших компаний инвестиционного уровня в 2024 г. в среднем была выше ключевой ставки на 3 п. п., а для сектора ВДО – на 9 п. п., отметил он.