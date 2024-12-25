Аналитики ждут роста индекса Мосбиржи в 2025 году выше 3000 пунктов

Аналитики оптимистично смотрят на перспективы российского фондового рынка в новом году: 9 из 13 опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). Из-за высоких ставок в экономике акции российских компаний сильно недооценены и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок, отмечают аналитики.