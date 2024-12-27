Пять рисков на финансовом рынке в 2025 году

1. Налоги в последнее время часто пересматриваются: от повышения корпоративного налога на прибыль до 25% с 2025 г. до отдельных ярких неожиданностей, вроде повышения налога на прибыль для «Транснефти» сразу до 40%. Даже этот пример способен оказать негативное влияние на динамику рынка. Но есть и более массовые возможные изменения, к примеру введение экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля для нефтегазовых компаний. В 2024 г. такая пошлина действовала для металлургов и ряда других предприятий.