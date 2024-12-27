Пять рисков на финансовом рынке в 2025 году

Пять рисков на финансовом рынке в 2025 годуПомимо ДКП это налоги и даже первичное размещение
Основное внимание рынка сейчас сфокусировано на денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России. Поэтому в преддверии Нового года хочется обратить внимание на не самые очевидные риски, которые могут значительно повлиять на динамику российского фондового рынка в 2025 г. И не на геополитические перемены, которые тоже довольно очевидны после избрания Дональда Трампа, а на то, что сейчас не находится на поверхности, но может радикально изменить фундаментальную оценку рынка.
1. Налоги в последнее время часто пересматриваются: от повышения корпоративного налога на прибыль до 25% с 2025 г. до отдельных ярких неожиданностей, вроде повышения налога на прибыль для «Транснефти» сразу до 40%. Даже этот пример способен оказать негативное влияние на динамику рынка. Но есть и более массовые возможные изменения, к примеру введение экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля для нефтегазовых компаний. В 2024 г. такая пошлина действовала для металлургов и ряда других предприятий.
Самая высокая гибкая пошлина в 7% была введена для курса выше 95 руб./$, а обнулялась при курсе ниже 80 руб./$. Немного удивительно, что в правительстве не стали продлевать нововведение на 2025 г. Одобренный бюджет характеризуется небольшим прогнозным дефицитом, но в 2024 г. расходы были значительно пересмотрены наверх по сравнению с первоначальным бюджетом. Поэтому риск определенно есть, и можно назначить ему достаточно высокую вероятность.
В целом прослеживается тренд на ужесточение налогообложения для государственных компаний и сырьевых секторов и сохранение стимулов для компаний новой экономики (IT, здравоохранение и др.). Поэтому при реализации риска сырьевые экспортеры потеряют свое явное преимущество, а именно чувствительность прибыли к ослаблению рубля, так как государство, по сути, будет изымать излишки. В таком случае в портфелях лучше делать ставку на компании из стимулируемых правительством секторов, таких как технологии и здравоохранение.
2. IPO является основной надеждой правительства на рост капитализации рынка, согласно плану по достижению капитализацией 2/3 от ВВП к 2030 г. На парламентских слушаниях в Госдуме старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына отметила, что для достижения цели роста капитализации до 66% ВВП к 2030 г. требуется вывести на фондовый рынок компании с капитализацией около 150 трлн руб. Это 25–30 трлн руб. в год при текущей капитализации рынка в 46,5 трлн руб.
Различные стимулы и субсидии для выходящих на IPO компаний могут сделать размещение экономически целесообразным для эмитента даже по низким ценам, т. е. с большими дисконтами к справедливой оценке. Курицына предложила освободить инвесторов, купивших акции на IPO, от уплаты налогов на дивиденды на срок от 3 до 5 лет. Также обсуждаются меры, такие как дифференциация налоговых ставок на дивиденды для публичных и непубличных компаний и освобождение продающих акционеров от налогов на доход.
Массовый выход новых компаний в условиях изолированного рынка будет негативно влиять как на ликвидность, так и на цены рынка акций. С учетом прямой заинтересованности правительства этому риску можно выделить очень высокую вероятность в 55%. Мы уже видим реализацию этого в неожиданном объявлении «Сибура» о планах публично разместиться, несмотря на не самые благоприятные условия на рынке. При полноценной реализации этого риска необходимо контролировать ликвидность портфеля, чтобы большая часть позиций не оказалась в бумагах, которые сложно быстро продать по приемлемым ценам.
3. Шок на сырьевых рынках как в сторону падения цен (развитие рецессии в экономиках развитых стран), так и в сторону безудержного роста (например, скажутся долгожданные массовые экономические стимулы в Китае в ответ на те же тарифы Трампа). Всегда сложно предсказывать динамику сырьевых цен в краткосрочной перспективе и надо понимать, что экстремальные движения в цене обычно приводят к скорому походу цен в противоположную сторону (пик в ценах разрушает спрос, а слишком низкие, наоборот, стимулируют потребление).
Но текущая обстановка на сырьевых рынках выглядит достаточно спокойно. Поэтому вероятность реализации этого риска небольшая. Лучше всего отыгрывать сырьевой суперцикл через акции нефтяников. При этом в отсутствие налогов с привязкой к рублю, обсуждаемых ранее, падение цен на нефть приведет к дополнительному ослаблению рубля, что сгладит негативный эффект для сырьевых экспортеров.
4. Гиперинфляция полностью не исключена, если жесткая ДКП не сможет значительно повлиять на спрос из-за сильного фискального стимула. В декабрьском обзоре ЦБ «О чем говорят тренды» отмечается снижение влияния спроса на инфляцию: «Несмотря на некоторое охлаждение потребительского спроса, более значительно ускорили рост цен факторы на стороне предложения, к тому же проявляется влияние ослабления рубля».
Мы уже наблюдаем падение грузоперевозок (санкционное давление и негативное влияние экстремально высоких ставок). Государство, скорее всего, будет поддерживать крупные предприятия и уберегать их от банкротства, соответственно, безработица будет сохраняться на минимальных уровнях. Вероятность неконтролируемого ускорения инфляции выглядит достаточно значительной. В целом рынок акций должен быть оптимальным инструментом защиты от инфляции, так как компании будут перекладывать рост цен на потребителей, пока позволяет спрос.
5. Риски миноритариев. Весной 2024 г. суд постановил изъять в пользу государства акции миноритарных владельцев бумаг ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), которые купили акции на бирже. По иску прокуратуры суд еще в 2022 г. признал незаконной приватизацию 1992 г. ЦБ даже подал апелляционную жалобу по делу СМЗ. На текущий момент известно, что прокуратура запросила списки инвесторов, купивших акции на бирже, что может сигнализировать о смягчении позиции. Пересмотр решения стал бы позитивным событием для рынка в 2025 г.
Отдельные риски могут положительно повлиять на российский рынок акций. Например, если шок на сырьевых рынках будет в сторону повышения цен. Акции являются оптимальным механизмом защиты от неудержимой инфляции для инвесторов. Другие риски уже частично или полностью в цене, как, например, повышение налогообложения.
В текущей ситуации инвестору целесообразно находиться в рынке, чтобы не пропустить позитивные драйверы. При этом негативные риски можно контролировать, выбрав менее подверженные этим факторам сектора и компании. В итоге правильно подобранный портфель поможет пережить текущую турбулентность на рынке и заработать на его подъеме.