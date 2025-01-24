Мосбиржа сузит ценовые границы для вечерних торгов с 27 января
Московская биржа для противодействия дестабилизации ввела сужение ценовой границы для вечерних торгов. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.
Как отмечает Мосбиржа, с понедельника на вечерней сессии установят максимальное отклонение цен заявок для подачи в режиме торгов T+. Размер будет составлять 10% от цены закрытия торгового дня на совершение сделок с акциями, паевыми фондами и облигациями и другими инструментами, заявляется в сообщении.
На утренней сессии размер показателя для сделок с акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами будет фиксироваться на уровне 10% от цены закрытия предыдущего дня. При этом для сделок с облигациями размер составит 5%.
22 января стало известно, что Мосбиржа сузит диапазон ценовых границ для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии. Максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ.
13 ноября сообщалось, что Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 г. Ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.