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Мосбиржа сузит ценовые границы для вечерних торгов с 27 января

Ведомости

Московская биржа для противодействия дестабилизации ввела сужение ценовой границы для вечерних торгов. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Как отмечает Мосбиржа, с понедельника на вечерней сессии установят максимальное отклонение цен заявок для подачи в режиме торгов T+. Размер будет составлять 10% от цены закрытия торгового дня на совершение сделок с акциями, паевыми фондами и облигациями и другими инструментами, заявляется в сообщении.

На утренней сессии размер показателя для сделок с акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами будет фиксироваться на уровне 10% от цены закрытия предыдущего дня. При этом для сделок с облигациями размер составит 5%.

22 января стало известно, что Мосбиржа сузит диапазон ценовых границ для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии. Максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ.

13 ноября сообщалось, что Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 г. Ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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