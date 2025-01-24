Мосбиржа сузит ценовые границы для вечерних торгов с 27 января

Как отмечает Мосбиржа, с понедельника на вечерней сессии установят максимальное отклонение цен заявок для подачи в режиме торгов T+. Размер будет составлять 10% от цены закрытия торгового дня на совершение сделок с акциями, паевыми фондами и облигациями и другими инструментами, заявляется в сообщении.