«СПБ биржа» добавит на торги в выходные 16 акций российских компаний

Идею торгов в выходные участники рынка обсуждали с ЦБ еще в июне прошлого года. О запуске торгов по аналогичной схеме ранее заявляла и Московская биржа. Ее управляющий директор Владимир Крекотень пояснял, что многим розничным инвесторам удобнее принимать и реализовывать решения в выходные. Московская биржа готовится к техническому запуску торгов в марте. Управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин уточнял, что они могут стартовать в конце I квартала 2025 г.