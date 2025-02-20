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«СПБ биржа» добавит на торги в выходные 16 акций российских компаний

Ведомости

«СПБ биржа» (SPBE) с 21 февраля расширит перечень акций, доступных инвесторам для торгов в выходные. В список добавят 16 российских бумаг, среди которых акции Мосбиржи, «Роснефти», «Совкомфлота», «Аэрофлота», «Русала» и «ИКС 5». В итоге на выходных торги охватят 54 бумаги. Об этом сообщила биржа.

Выходные торги стартовали на «СПБ бирже» в феврале 2024 г. Впервые они прошли 1–2 февраля. Акции торгуются с 10:00 до 19:00 мск, этот период считается утренней допсессией понедельника. Расчеты по сделкам (Т+1) происходят во вторник. Биржа ранее заявляла, что в будущем планирует продлить время торгов до 23:50 мск.

Неделю назад, 14 февраля, «СПБ биржа» уже расширяла список выходных торгов, добавив 22 бумаги. Тогда инвесторам стали доступны 38 акций. Гендиректор биржи Евгений Сердюков отмечал, что выходные торги помогают инвесторам оперативно корректировать портфели и управлять рисками, снижая ценовые гэпы из-за двухдневного перерыва.

Идею торгов в выходные участники рынка обсуждали с ЦБ еще в июне прошлого года. О запуске торгов по аналогичной схеме ранее заявляла и Московская биржа. Ее управляющий директор Владимир Крекотень пояснял, что многим розничным инвесторам удобнее принимать и реализовывать решения в выходные. Московская биржа готовится к техническому запуску торгов в марте. Управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин уточнял, что они могут стартовать в конце I квартала 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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