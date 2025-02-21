Индекс Мосбиржи растет на начало торгов

«Тем не менее значение индекса все еще остается на относительно высоких уровнях (около 40 п.), что указывает на отсутствие рыночной эйфории, несмотря на рост фондовых индексов с начала года (на 14-31%)», – заключил брокер, добавив, что на рынке сейчас складывается благоприятная конфигурация, которая позволяет надеяться на продолжение восходящей динамики фондовых индексов в краткосрочной перспективе.