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Индекс Мосбиржи растет на начало торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи находится в плюсе после старта основной торговой сессии, свидетельствуют данные торговой площадки. На 10:19 мск показатель составил 3307 пунктов, что на 0,46% выше уровня на закрытии биржи 20 февраля.

Предварительно, лидерами роста выступают бумаги «Европлана» (+1,6%), обыкновенные акции «Магнита» (+1,3%), «Татнефти» (+1,07%) и «Системы» (+1,01%), а также активы «Хэдхантера» (+0,94%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции ПИК (–1,27%),»Астры» (–0,79%) и «Самолета» (–0,26%), а также бумаги «Селигдара» (–0,86%) и «Полюса» (–0,47%). Как отмечают эксперты «Цифра брокер», индекс рыночной волатильности (RVI) накануне доcтиг недельных минимумов, отражая дальнейшее снижение рыночных опасений.

«Тем не менее значение индекса все еще остается на относительно высоких уровнях (около 40 п.), что указывает на отсутствие рыночной эйфории, несмотря на рост фондовых индексов с начала года (на 14-31%)», – заключил брокер, добавив, что на рынке сейчас складывается благоприятная конфигурация, которая позволяет надеяться на продолжение восходящей динамики фондовых индексов в краткосрочной перспективе.

По данным «БКС мир инвестиций», влияние геополитического ажиотажа, который доселе был главным драйвером роста, на российский рынок акций временно спадает. «Обороты ожидаемо стабилизируются. Вчера прошли объемы в 134 млрд руб. в акциях состава индекса, тогда как 12–14 февраля уровни были около 330 млрд», – отмечают аналитики.

17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. Позже индекс немного скорректировался и на 17:41 мск находился на уровне 3290,5 пункта. Рост к открытию торговой сессии составил 3,3%. Индекс начал активно расти после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля. В частности, индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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