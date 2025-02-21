Индекс Мосбиржи растет на начало торгов
Индекс Мосбиржи находится в плюсе после старта основной торговой сессии, свидетельствуют данные торговой площадки. На 10:19 мск показатель составил 3307 пунктов, что на 0,46% выше уровня на закрытии биржи 20 февраля.
Предварительно, лидерами роста выступают бумаги «Европлана» (+1,6%), обыкновенные акции «Магнита» (+1,3%), «Татнефти» (+1,07%) и «Системы» (+1,01%), а также активы «Хэдхантера» (+0,94%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции ПИК (–1,27%),»Астры» (–0,79%) и «Самолета» (–0,26%), а также бумаги «Селигдара» (–0,86%) и «Полюса» (–0,47%). Как отмечают эксперты «Цифра брокер», индекс рыночной волатильности (RVI) накануне доcтиг недельных минимумов, отражая дальнейшее снижение рыночных опасений.
«Тем не менее значение индекса все еще остается на относительно высоких уровнях (около 40 п.), что указывает на отсутствие рыночной эйфории, несмотря на рост фондовых индексов с начала года (на 14-31%)», – заключил брокер, добавив, что на рынке сейчас складывается благоприятная конфигурация, которая позволяет надеяться на продолжение восходящей динамики фондовых индексов в краткосрочной перспективе.
По данным «БКС мир инвестиций», влияние геополитического ажиотажа, который доселе был главным драйвером роста, на российский рынок акций временно спадает. «Обороты ожидаемо стабилизируются. Вчера прошли объемы в 134 млрд руб. в акциях состава индекса, тогда как 12–14 февраля уровни были около 330 млрд», – отмечают аналитики.
17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. Позже индекс немного скорректировался и на 17:41 мск находился на уровне 3290,5 пункта. Рост к открытию торговой сессии составил 3,3%. Индекс начал активно расти после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля. В частности, индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.