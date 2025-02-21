Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

В январе задолженность на рынке РФ по облигациям выросла на 141 млрд рублей

Ведомости

В январе 2025 г. задолженность по облигационным займам с исключением валютной переоценки выросла на 141 млрд руб. и на начало февраля составила 53,4 трлн руб., говорится в сообщении Центробанка. Доля задолженности по облигационным займам, выпущенным в иностранной валюте, снизилась до 11,6% и составила 6,2 трлн руб.

Как следует из расчетов на основе данных ЦБ, годовой темп прироста замедлился с 18,3% в январе до 18,1%, однако остается выше декабрьского значения (14,4%). При этом государственные облигации (ОФЗ) продолжают играть ключевую роль, но в январе произошел отток: объем выпуска сократился на 290 млрд руб. Темп годового роста снизился до 10,8%. Тогда как нефинансовые компании показали наибольший прирост выпуска – 359 млрд руб. (+31,3% г/г), что свидетельствует о росте корпоративного кредитования через облигационные займы.

Финансовые организации (кроме банков) нарастили выпуск на 118 млрд руб., а годовой прирост ускорился до 28,8%. Банки, напротив, сократили активность – объем их бумаг уменьшился на 41 млрд руб., а годовой рост замедлился до 6,2%. Иностранные инвесторы продолжили сокращение присутствия на рынке – объем их бумаг за месяц снизился на 5 млрд руб., а годовой прирост упал до 8,8%.

На начало февраля общий объем котируемых акций, обращающихся на внутреннем рынке, составил 47,4 трлн руб. За месяц рынок прибавил 2,3 трлн руб., что значительно ниже январского прироста (+5,1 трлн руб.), но остается на высоком уровне. Нефинансовые компании остаются основным драйвером роста – их акции прибавили 1,9 трлн руб. за месяц. Однако это меньше, чем в январе (+3,5 трлн руб.), что может свидетельствовать о фиксации прибыли инвесторами. Банковский сектор показал умеренный прирост в 171 млрд руб., но его динамика резко замедлилась по сравнению с январем (+1,16 трлн руб.). Другие финансовые организации нарастили капитализацию на 201 млрд руб., хотя месяцем ранее рост составлял 501 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных