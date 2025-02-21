В январе задолженность на рынке РФ по облигациям выросла на 141 млрд рублей

На начало февраля общий объем котируемых акций, обращающихся на внутреннем рынке, составил 47,4 трлн руб. За месяц рынок прибавил 2,3 трлн руб., что значительно ниже январского прироста (+5,1 трлн руб.), но остается на высоком уровне. Нефинансовые компании остаются основным драйвером роста – их акции прибавили 1,9 трлн руб. за месяц. Однако это меньше, чем в январе (+3,5 трлн руб.), что может свидетельствовать о фиксации прибыли инвесторами. Банковский сектор показал умеренный прирост в 171 млрд руб., но его динамика резко замедлилась по сравнению с январем (+1,16 трлн руб.). Другие финансовые организации нарастили капитализацию на 201 млрд руб., хотя месяцем ранее рост составлял 501 млрд руб.