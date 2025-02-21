В январе задолженность на рынке РФ по облигациям выросла на 141 млрд рублей
В январе 2025 г. задолженность по облигационным займам с исключением валютной переоценки выросла на 141 млрд руб. и на начало февраля составила 53,4 трлн руб., говорится в сообщении Центробанка. Доля задолженности по облигационным займам, выпущенным в иностранной валюте, снизилась до 11,6% и составила 6,2 трлн руб.
Как следует из расчетов на основе данных ЦБ, годовой темп прироста замедлился с 18,3% в январе до 18,1%, однако остается выше декабрьского значения (14,4%). При этом государственные облигации (ОФЗ) продолжают играть ключевую роль, но в январе произошел отток: объем выпуска сократился на 290 млрд руб. Темп годового роста снизился до 10,8%. Тогда как нефинансовые компании показали наибольший прирост выпуска – 359 млрд руб. (+31,3% г/г), что свидетельствует о росте корпоративного кредитования через облигационные займы.
Финансовые организации (кроме банков) нарастили выпуск на 118 млрд руб., а годовой прирост ускорился до 28,8%. Банки, напротив, сократили активность – объем их бумаг уменьшился на 41 млрд руб., а годовой рост замедлился до 6,2%. Иностранные инвесторы продолжили сокращение присутствия на рынке – объем их бумаг за месяц снизился на 5 млрд руб., а годовой прирост упал до 8,8%.
На начало февраля общий объем котируемых акций, обращающихся на внутреннем рынке, составил 47,4 трлн руб. За месяц рынок прибавил 2,3 трлн руб., что значительно ниже январского прироста (+5,1 трлн руб.), но остается на высоком уровне. Нефинансовые компании остаются основным драйвером роста – их акции прибавили 1,9 трлн руб. за месяц. Однако это меньше, чем в январе (+3,5 трлн руб.), что может свидетельствовать о фиксации прибыли инвесторами. Банковский сектор показал умеренный прирост в 171 млрд руб., но его динамика резко замедлилась по сравнению с январем (+1,16 трлн руб.). Другие финансовые организации нарастили капитализацию на 201 млрд руб., хотя месяцем ранее рост составлял 501 млрд руб.