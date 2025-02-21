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Хакеры похитили $1,4 млрд у криптобиржи Bybit

Ведомости

Злоумышленники вывели из криптобиржи Bybit $1,46 млрд, сообщил аналитик ZachXBT.

«Текущий мониторинг подозрительных оттоков из Bybit на сумму более $1,46 млрд будет обновляться по мере поступления информации», – написал он в Telegram.

ZachXBT со ссылкой на источники пишет, что это «инцидент, связанный с безопасностью». Аналитик в своем Telegram-канале также публикует список адресов, на которых была зафиксирована подозрительная активность.

Руководитель Bybit Бен Чжоу подтвердил взлом. Он сообщил, что один из холодных кошельков ETH биржи был скомпрометирован. Злоумышленники обошли систему безопасности, подменив данные транзакции: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта.

Чжоу сообщил, что другие холодные кошельки биржи остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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