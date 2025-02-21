Хакеры похитили $1,4 млрд у криптобиржи Bybit
«Текущий мониторинг подозрительных оттоков из Bybit на сумму более $1,46 млрд будет обновляться по мере поступления информации», – написал он в Telegram.
ZachXBT со ссылкой на источники пишет, что это «инцидент, связанный с безопасностью». Аналитик в своем Telegram-канале также публикует список адресов, на которых была зафиксирована подозрительная активность.
Руководитель Bybit Бен Чжоу подтвердил взлом. Он сообщил, что один из холодных кошельков ETH биржи был скомпрометирован. Злоумышленники обошли систему безопасности, подменив данные транзакции: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта.
Чжоу сообщил, что другие холодные кошельки биржи остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме.