Криптобиржа Garantex временно приостановила оказание услуг
Криптобиржа Garantex остановила оказание услуг из-за блокировки эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT Tether кошельков биржи. Об этом сообщили в Telegram-канале Garantex.
В сообщении отмечается, что Tether заблокировал кошельки с суммой более 2,5 млрд руб. Из-за этого биржа вынуждена приостановить оказание услуг до момента решения проблемы. Остановлена и возможность выводить криптовалюту.
«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся! Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой», – говорится в сообщении.
В феврале Евросоюз ввел санкции против биржи Garantex. Кроме того, биржа с 2022 г. находится и под санкциями США.