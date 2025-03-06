Криптобиржа Garantex временно приостановила оказание услуг

«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся! Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой», – говорится в сообщении.