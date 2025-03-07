Индекс RGBI впервые с мая 2024 года поднялся выше 111 пунктов

Эксперты отмечают, что Министерство финансов досрочно выполнило план по размещению ОФЗ на I квартал. На аукционе 5 марта спрос на бумаги с постоянным купоном превысил предложение более чем в 1,5 раза, что контрастирует с низкой активностью покупателей во второй половине 2024 г. По мнению аналитиков, усиление интереса к долговому рынку может сигнализировать о предстоящем снижении ключевой ставки. Однако в Альфа-банке считают, что ожидания смягчения ДКП уже заложены в цены ОФЗ, а макроэкономическая ситуация пока не поддерживает резкое снижение ставок.