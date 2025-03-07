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Индекс RGBI впервые с мая 2024 года поднялся выше 111 пунктов

Ведомости

Индекс государственных облигаций России (RGBI) продолжает рост, достигнув отметки 111,02. Это максимальное значение с 24 мая 2024 г. За день показатель укрепился на 0,87%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным «БКС мир инвестиций», доходность ряда долгосрочных ОФЗ уже опустилась ниже 15%, что отражает повышенный интерес инвесторов к российским госбумагам. За последний месяц индекс вырос на 8,5%, что связано с улучшением геополитической обстановки и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Эксперты отмечают, что Министерство финансов досрочно выполнило план по размещению ОФЗ на I квартал. На аукционе 5 марта спрос на бумаги с постоянным купоном превысил предложение более чем в 1,5 раза, что контрастирует с низкой активностью покупателей во второй половине 2024 г. По мнению аналитиков, усиление интереса к долговому рынку может сигнализировать о предстоящем снижении ключевой ставки. Однако в Альфа-банке считают, что ожидания смягчения ДКП уже заложены в цены ОФЗ, а макроэкономическая ситуация пока не поддерживает резкое снижение ставок.

27 сентября 2024 г. индекс государственных облигаций RGBI снизился ниже 102 пунктов впервые с марта 2022 г. Минимального значения в 2022 г. индекс ОФЗ достигал 21 марта. В этот день на закрытии основной сессии торгов он снизился до 102,45 п. А в середине июля 2024 г. ценовой индекс RGBI снизился до минимумов I квартала 2022 г. и достиг уровня закрытия основной сессии торгов в день начала спецоперации. 24 февраля 2022 г. на закрытии основной сессии торгов бенчмарк составил 104,3 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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