Индекс ОФЗ упал ниже 102 пунктов впервые за 2,5 года
Индекс государственных облигаций RGBI снизился ниже 102 пунктов впервые с марта 2022 г., следует из данных Мосбиржи.
Индекс гособлигаций находился на уровне 101,99 п. в 17:24 мск. Далее бенчмарк пошел на снижение и к 17:37 мск опустился до 101,96 п., а к 18:31 мск – до 101,95 п.
Минимального значения в 2022 г. индекс ОФЗ достигал 21 марта. В этот день на закрытии основной сессии торгов он снизился до 102,45 п.
В середине июля 2024 г. ценовой индекс RGBI снизился до минимумов I квартала 2022 г. и достиг уровня закрытия основной сессии торгов в день начала спецоперации. 24 февраля 2022 г. на закрытии основной сессии торгов бенчмарк составил 104,3 п.
«Ведомости» писали, что в конце июля полугодовой спад на рынке ОФЗ сменился двухнедельным ралли – с 30 июля по 9 августа индекс RGBI, включающий 23 наиболее ликвидные гособлигации, вырос на 4,3% до 107,3 пункта. Доходность бондов в его составе за это время упала на 98 базисных пунктов. Но 12 августа подорожание внезапно прекратилось: бенчмарк потерял 0,3%, снизившись до 106,96 пункта, а доходность по нему выросла на 10 б. п.
Опрошенные эксперты отмечали, что смена тренда закономерна и спад закрепится – ЦБ ужесточил риторику. «РБК Инвестиции» со ссылкой на управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича 27 сентября пишут, что нынешнее снижение также может быть связано с заявлениями регулятора.