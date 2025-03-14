Индекс Мосбиржи на открытии прибавил более 1,4%

На открытии показатель составил 3158 пунктов. В течение дня индекс не превышал отметку в 3200 пунктов. 12 марта «Ведомости» писали, что индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию ниже 3200 пунктов. Индекс в ходе падения растерял весь месячный рост и ушел в минус. Согласно динамике, за день до этого, 11 марта, индекс остановился на отметке 3200 пунктов с месячным ростом в 0,01% (в дневном выражении он вышел в ноль). На допсессии индекс продолжает терять в пунктах, на 20:23 мск показатель составил 3179. В «БКС мир инвестиций» сообщили, что прогнозировать рост будет затруднительно, так как рынок сильно подвержен влиянию политики Центробанка и международных новостей.