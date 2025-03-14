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Индекс Мосбиржи на открытии прибавил более 1,4%

Ведомости

Индекс Мосбиржи на открытии прибавил более 1,4%, свидетельствуют данные торговой площадки. На 10:43 мск он составил 3163 пункта.

На открытии показатель составил 3158 пунктов. В течение дня индекс не превышал отметку в 3200 пунктов. 12 марта «Ведомости» писали, что индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию ниже 3200 пунктов. Индекс в ходе падения растерял весь месячный рост и ушел в минус. Согласно динамике, за день до этого, 11 марта, индекс остановился на отметке 3200 пунктов с месячным ростом в 0,01% (в дневном выражении он вышел в ноль). На допсессии индекс продолжает терять в пунктах, на 20:23 мск показатель составил 3179. В «БКС мир инвестиций» сообщили, что прогнозировать рост будет затруднительно, так как рынок сильно подвержен влиянию политики Центробанка и международных новостей.

13 марта индекс хоть и поднимался выше 3200 пунктов, но на допсессии вновь опустился до 3180–3190 пунктов. Аналитики сообщали, что инвесторы ждали новостей по переговорам Украины и США из Саудовской Аравии.

10 марта индекс Мосбиржи уже на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. Аналитики заявляли, что просадка после слов американского лидера Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций хоть и была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта. Это произошло «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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