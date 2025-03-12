Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию ниже 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи не смог с открытия торгов преодолеть отметку 3200 пунктов и завершил основную торговую сессию на уровне 3183 пунктов. Таким образом, индекс убавил с закрытия торгов накануне 0,5%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс в ходе сегодняшнего падения растерял весь месячный рост и ушел в минус. Согласно динамике, накануне, 11 марта, индекс остановился на отметке 3200 пунктов с месячным ростом в 0,01% (в дневном выражении он вышел в ноль). На допсессии индекс продолжает терять в пунктах, на 20:23 мск показатель составил 3179. В «БКС мир инвестиций» сообщили, что прогнозировать рост будет затруднительным, так как рынок сильно подвержен влиянию политики Центробанка и международных новостей.
Накануне индекс хоть и поднимался выше 3200 пунктов, но на допсессии вновь опустился до 3180-3190 пунктов. Аналитики сообщали, что инвесторы ждали новостей по переговорам Украины и США из Саудовской Аравии.
10 марта индекс Мосбиржи уже на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. Аналитики заявляли, что просадка после слов американского лидера Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций хоть и была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта. Это произошло «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной».