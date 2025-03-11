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Индекс Мосбиржи вновь превысил 3200 пунктов на закрытии основной сессии

Ведомости

Индекс Мосбиржи повторно превысил 3200 пунктов на закрытии основной торговой сессии. На 18:50 мск показатель составил 3200,9 пункта. Таким образом индекс не прибавил и не убавил в пунктах по отношению к закрытию торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе допсессии индекс вернулся к значениям ниже 3200 пунктов, на 19:39 мск он составил 3199. Среди лидеров роста оказались бумаги Московской биржи (+1,75%), БСП (+1,69%), «Совкомфлота» (+1,55%), привилегированные бумаги Сбербанка (+1,09%) и МКБ (+1,03%). В минусе торгуются акции ПИК (–3,48%), «Алросы» (–2,69%), «Селигдара» (–2,31%), «Ростелекома» (–1,88%) и «Русгидро» (–1,17%). Как констатируют аналитики «БКС мир инвестиций», инвесторы ждут новостей по переговорам Украины и США из Саудовской Аравии. Первый раунд завершен, но никакой конкретики пока не появилось.

«В зависимости от поступающей информации общерыночные настроения могут сильно меняться, волатильность останется высокой», – пишут эксперты, добавляя, что в фокусе итоги визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

10 марта индекс Мосбиржи уже на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. Аналитики заявляли, что просадка после слов американского лидера Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций хоть и была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта. Это произошло «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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