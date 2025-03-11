Индекс Мосбиржи вновь превысил 3200 пунктов на закрытии основной сессии

10 марта индекс Мосбиржи уже на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. Аналитики заявляли, что просадка после слов американского лидера Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций хоть и была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта. Это произошло «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной».