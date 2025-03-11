Индекс Мосбиржи вновь превысил 3200 пунктов на закрытии основной сессии
Индекс Мосбиржи повторно превысил 3200 пунктов на закрытии основной торговой сессии. На 18:50 мск показатель составил 3200,9 пункта. Таким образом индекс не прибавил и не убавил в пунктах по отношению к закрытию торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки.
В ходе допсессии индекс вернулся к значениям ниже 3200 пунктов, на 19:39 мск он составил 3199. Среди лидеров роста оказались бумаги Московской биржи (+1,75%), БСП (+1,69%), «Совкомфлота» (+1,55%), привилегированные бумаги Сбербанка (+1,09%) и МКБ (+1,03%). В минусе торгуются акции ПИК (–3,48%), «Алросы» (–2,69%), «Селигдара» (–2,31%), «Ростелекома» (–1,88%) и «Русгидро» (–1,17%). Как констатируют аналитики «БКС мир инвестиций», инвесторы ждут новостей по переговорам Украины и США из Саудовской Аравии. Первый раунд завершен, но никакой конкретики пока не появилось.
«В зависимости от поступающей информации общерыночные настроения могут сильно меняться, волатильность останется высокой», – пишут эксперты, добавляя, что в фокусе итоги визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
10 марта индекс Мосбиржи уже на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. Аналитики заявляли, что просадка после слов американского лидера Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций хоть и была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта. Это произошло «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной».