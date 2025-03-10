Индекс Мосбиржи вновь превысил 3200 пунктов на открытии торгов

При этом, на закрытии торгов индекс государственных облигаций России (RGBI), продолжив рост, достиг отметки 111,02 пункта. Это максимальное значение с 24 мая 2024 г. За день показатель укрепился на 0,87%. Эксперты отмечали, что Министерство финансов досрочно выполнило план по размещению ОФЗ на I квартал. На аукционе 5 марта спрос на бумаги с постоянным купоном превысил предложение более чем в 1,5 раза, что контрастирует с низкой активностью покупателей во второй половине 2024 г. По мнению аналитиков, усиление интереса к долговому рынку может сигнализировать о предстоящем снижении ключевой ставки.