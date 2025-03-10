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Индекс Мосбиржи вновь превысил 3200 пунктов на открытии торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вновь превысил 3200 пунктов после падения на закрытии 7 марта. На 11:21 мск индекс составил 3204 пункта, прибавив 1,2%, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным аналитиков, рынок восстанавливается после сообщения президента США Дональда Трампа о возможном вводе санкций против РФ.

Среди лидеров роста выступают обыкновенные акции МКБ (+2,51%), Европлана (+1,79%), «Русала» (+1,77%), En+ Group (+1,67%) и «Совкомфлота» (+1,63%). В минусе торгуются бумаги HeadHunter (–1,22%), «Татнефти» (–1,05%), «Северстали» (–1%), «Русгидро» (–0,94%) и ПИК (–0,85%). По данным «Альфа-инвестиций», просадка после слов Трампа была резкой, но инвесторы начали выкупать ее еще в вечернюю сессию 7 марта «благодаря последовавшим заявлениям президента США о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной». По словам аналитиков, геополитика остается главенствующим фактором на рынке.

При этом, на закрытии торгов индекс государственных облигаций России (RGBI), продолжив рост, достиг отметки 111,02 пункта. Это максимальное значение с 24 мая 2024 г. За день показатель укрепился на 0,87%. Эксперты отмечали, что Министерство финансов досрочно выполнило план по размещению ОФЗ на I квартал. На аукционе 5 марта спрос на бумаги с постоянным купоном превысил предложение более чем в 1,5 раза, что контрастирует с низкой активностью покупателей во второй половине 2024 г. По мнению аналитиков, усиление интереса к долговому рынку может сигнализировать о предстоящем снижении ключевой ставки.

О том что Трамп рассматривает ужесточение санкций против РФ, стало известно 7 марта. На своей странице Truth он написал, что РФ «избивает» Украину на поле боя, а потому американская сторона считает релевантным введение санкций до окончания конфликта. Он также повторно призвал стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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