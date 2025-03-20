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Мосбиржа создаст фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов

Ведомости

Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут содействовать расширению воронки потенциальных эмитентов. Решение принято в рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала, сообщила Мосбиржа. 

Задача таких фондов состоит в том, чтобы стать механизмом привлечения частного капитала для компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. По данным Мосбиржи, работа фондов будет развивать российский рынок капитала и увеличивать число публичных компаний на первичном рынке.

Инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 млрд руб. на первом этапе. Доля биржи в общем объеме вложений будет меньше 20%.

В 2023 г. Московская биржа опубликовала стратегию развития до 2028 г. В документе площадка определила ориентир по чистой прибыли и обновила дивидендную политику. Биржа намеревалась сосредоточится на развитии нескольких ключевых направлений. Во-первых, развитии рынков капитала за счет увеличения количества инструментов и эмитентов на рынке. Во-вторых, – увеличении ликвидности. Площадка планировала «пересоздать» класс маркет-мейкеров на внутреннем рынке, а также расширить предложения ESG-продуктов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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