Мосбиржа создаст фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов

В 2023 г. Московская биржа опубликовала стратегию развития до 2028 г. В документе площадка определила ориентир по чистой прибыли и обновила дивидендную политику. Биржа намеревалась сосредоточится на развитии нескольких ключевых направлений. Во-первых, развитии рынков капитала за счет увеличения количества инструментов и эмитентов на рынке. Во-вторых, – увеличении ликвидности. Площадка планировала «пересоздать» класс маркет-мейкеров на внутреннем рынке, а также расширить предложения ESG-продуктов.