Мосбиржа создаст фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов
Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут содействовать расширению воронки потенциальных эмитентов. Решение принято в рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала, сообщила Мосбиржа.
Задача таких фондов состоит в том, чтобы стать механизмом привлечения частного капитала для компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. По данным Мосбиржи, работа фондов будет развивать российский рынок капитала и увеличивать число публичных компаний на первичном рынке.
Инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 млрд руб. на первом этапе. Доля биржи в общем объеме вложений будет меньше 20%.
В 2023 г. Московская биржа опубликовала стратегию развития до 2028 г. В документе площадка определила ориентир по чистой прибыли и обновила дивидендную политику. Биржа намеревалась сосредоточится на развитии нескольких ключевых направлений. Во-первых, развитии рынков капитала за счет увеличения количества инструментов и эмитентов на рынке. Во-вторых, – увеличении ликвидности. Площадка планировала «пересоздать» класс маркет-мейкеров на внутреннем рынке, а также расширить предложения ESG-продуктов.