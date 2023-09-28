Московская биржа опубликовала новую стратегию развития на ближайшие пять лет

Московская биржа опубликовала новую стратегию развития на ближайшие пять летТорговая площадка также обновила свою дивидендную политику
Московская биржа опубликовала у себя на сайте новую стратегию развития до 2028 г. В документе площадка определила ориентир по чистой прибыли и обновила дивидендную политику. Прошлая пятилетняя стратегия была принята в 2019 г. О ее пересмотре биржа заявляла еще в марте этого года.
В новой стратегии Мосбиржа планирует, что чистая прибыль финансовой группы к 2028 г. будет на уровне 65 млрд руб. или превысит его. Достичь этого площадка собирается за счет высоких темпов роста комиссионного дохода – CAGR в размере 13% и выше. В 2022 г. биржа по МСФО заработала рекордные 36,3 млрд руб. чистой прибыли.
К 2028 г. Мосбиржа также будет стремиться достичь соотношения операционных расходов к комиссионному доходу (cost to F&C income ratio) на уровне диапазона 50-55%. «Мы не видим рентабельность капитала (ROE) ниже, чем 18%», – уточнил в разговоре с журналистами председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
Биржа сосредоточится на развитии нескольких ключевых направлений, добавил Денисов. Во-первых, это развитие рынков капитала за счет увеличения количества инструментов и эмитентов на рынке.
Во-вторых, это увеличение ликвидности. Площадка планирует «пересоздать» класс маркет-мейкеров на внутреннем рынке, а также расширить предложения ESG-продуктов. Кроме того, Мосбиржа хочет активно вовлекать клиентов на рынок с помощью платформы «Финуслуги», инструментов цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), а также терминала «Трейд Радар».
Вполне достижимая цель на рынках капитала для Мосбиржи – это около десятка крупных сделок IPO (первичное публичное размещение акций) или SPO (вторичное публичное размещение акций) в год, сказал журналистам управляющий директор по стратегии и международному присутствию торговой площадки Артём Железнов. По его словам, стабильное двузначное количество сделок – это достижимая цель при благоприятной экономической ситуации.
На внебиржевом рынке – через OTС и инвестиционные платформы – Мосбиржа ждет более 100 новых эмитентов к 2028 г. Это даст инвесторам широкую возможность для диверсификации своих вложений, уточнил Железнов. Также в стратегии заложено существенное увеличение объема эмиссии рублевых, юаневых и замещающих облигаций. Биржа видит более чем трехкратный рост эмиссии новых корпоративных облигаций.
В среднесрочной перспективе Мосбиржа предполагает, что более 1000 клиентов будут пользоваться ее терминалом «Трейд Радар». Его площадка презентовала в июне этого года на ПМЭФ. Клиентская база «Финуслуг», по расчетам биржи, должна увеличиться за пять лет десятикратно. Рост числа продуктов на одного клиента составит 60%. «В ЦФА мы обсуждаем формирование продуктового предложения в рамках наших платформ, тестируем различные продуктовые гипотезы. Будем с помощью ЦФА закрывать непокрытые потребности клиентов вместо того, чтобы прямо замещать существующие продукты», – уточнил Железнов.
Новая дивидендная политика
Мосбиржа также обновила дивидендную политику. По ее условиям новый минимальный уровень выплат снизился с 60% до 50% от чистой прибыли за отчетный год. Площадка планирует выплачивать дивиденды минимум раз в год. Такая политика будет действовать в течение пяти лет, пока не будет принята новая стратегия.
«Целевой уровень дивидендных выплат мы определяем как величину свободного денежного потока, с учетом инвестиций, которые мы будем делать, и необходимых требований по капиталу компаний группы», – уточнил Денисов. Он допустил, что биржа может платить дивиденды чаще, чем раз в год – «в зависимости от того, какая будет ситуация».
Опрошенные «Ведомостями» аналитики в сентябре прогнозировали чистую прибыль Мосбиржи в 2023 г. либо на уровне прошлого года (34–36 млрд руб.), либо в полтора раза больше (53 млрд руб.). Согласно условиям новой политике и ожиданиям экспертов, дивиденд на обыкновенную акцию может составить 7,9-11,6 руб.
За 2022 г. Мосбиржа заплатила намного меньше – 4,84 руб. на обыкновенную акцию, доходность составила 3,8%. Всего на выплаты площадка направила 11,02 млрд руб Этот показатель оказалось равен 30,35% от чистой прибыли группы по МСФО за 2022 г, то есть в два раза меньше нижней границы политики выплат. В то время как аналитики ожидали размер дивидендов на уровне 9,4-14 руб.
Свое решение набсовет биржи объяснил тем, что вынужден временно приостановить действия положения дивидендной политики, которая предполагала распределение 60% чистой прибыли на дивиденды. Основными факторами, повлиявшими на данное решение, площадка назвала регуляторные нормативы, программу технологического переоснащения и необходимость инвестиций в развитие.
В 2021 г. Мосбиржа впервые с момента IPO в 2013 г. не стала выплачивать дивиденды. При этом в 2017-2019 г. уровень выплат Мосбиржи составлял чуть менее 90% чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 85%.