Московская биржа опубликовала новую стратегию развития на ближайшие пять лет

В среднесрочной перспективе Мосбиржа предполагает, что более 1000 клиентов будут пользоваться ее терминалом «Трейд Радар». Его площадка презентовала в июне этого года на ПМЭФ. Клиентская база «Финуслуг», по расчетам биржи, должна увеличиться за пять лет десятикратно. Рост числа продуктов на одного клиента составит 60%. «В ЦФА мы обсуждаем формирование продуктового предложения в рамках наших платформ, тестируем различные продуктовые гипотезы. Будем с помощью ЦФА закрывать непокрытые потребности клиентов вместо того, чтобы прямо замещать существующие продукты», – уточнил Железнов.