Инвесторов разочаровал размер дивидендов Мосбиржи за 2022 год

Инвесторов разочаровал размер дивидендов Мосбиржи за 2022 годПлощадка показала рекордную прибыль, несмотря на спад комиссионных доходов
Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. Это соответствует доходности 4% годовых, или 30% от годовой прибыли. За 2021 г. площадка дивиденды не выплачивала.
Рекомендуемый размер дивидендов значительно меньше, чем ожидалось большей частью аналитиков. В частности, эксперты компаний «ВТБ Мои инвестиции», «Альфа-инвестиции», «Газпромбанк инвестиции», «СберИнвестиции» и «Солид брокер» ожидали дивиденды в диапазоне 9,4-14 руб. По итогам 2020 г. Мосбиржа направила на выплату дивидендов рекордные 25,1 млрд руб., или 9,45 руб. на одну обыкновенную акцию.
Прошлый год оказался успешным для Мосбиржи: площадка установила рекорд и заработала 36,3 млрд руб. чистой прибыли, следует из пресс-релиза с данными по МСФО. По сравнению с 2021 г. показатель вырос на 29,2%. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла в 2022 г. на 28,4% до 49,7 млрд руб.
Котировки акций Мосбиржи после публикации отчетности потеряли около 1,4%. Но после объявления о дивидендах они ускорили падение и снизились на 4,3% до 117,9 руб. С начала года акции прибавили около 28%. Эта динамика сильно опережает индекс Мосбиржи, который за это же время вырос на 6%.
Как поработала биржа
Рекордный финансовый результат достигнут на фоне спада практически по всем сегментам. Из-за того, что нерезиденты уменьшили объемы торгов, а цены на рублевые активы снизились, Мосбиржа получила на 9,8% меньше комиссионных доходов (37,5 млрд руб.), чем год назад.
Единственный сегмент, который показал положительную динамику по сравнению с 2021 г., – это валютный рынок. Комиссионные доходы от его оборотов выросли на 35,1% до 5,7 млрд руб., несмотря на снижение объема торгов на 16,8% до 267,8 трлн руб.
Сильнее всего в процентном соотношении упали комиссионные в сегменте акций (на 37,2% до 3,3 млрд руб.). Объемы торгов при этом упали на 41,3%, почти приблизившись к уровням 2019 г. (17,6 трлн руб. против 12,4 трлн руб.).
На денежном рынке, который является сегментом-лидером по доле доходов, комиссионные упали на 18,8% до 9,5 млрд руб., при этом объемы торгов выросли на 41,2% до 672,7 трлн руб. Изменение эффективной комиссии в Мосбирже объясняют сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8% до 133 трлн руб. Объем сделок репо с ЦБ вырос на 22,6%.
Процентные доходы (доходы от размещений свободных остатков средств клиентов) площадка не раскрыла. Полную финансовую отчетность Мосбирже, как и другим финансовым учреждениям, разрешено не публиковать.
Операционные расходы выросли на 16,2%, но с запасом уложились в прогнозный диапазон. Площадка прогнозировала показатель на уровне менее 20%. Общие и административные расходы в 2022 г. увеличились на 11,5% практически до 12 млрд руб. Расходы на персонал выросли на 21,3%, также практически до 12 млрд руб. Численность персонала за год подросла на 2,6% до 2 339 человек.
Площадка ожидает рост операционных расходов в 2023 г. на 12-16%. Прогноз по капитальным расходам на 2023 г. составляет 4–7 млрд руб. Фактические расходы зависят от того, как будет продвигаться реализация программы обновления программного обеспечения и оборудования, объясняют в Мосбирже.
Дальнейшие перспективы
Падение комиссионных доходов, по всей видимости, площадка компенсировала взрывным ростом процентных доходов, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. С ним соглашаются аналитики «Солид брокера», объясняя прибыль заметным ростом уровня валютных ставок в 2022 г. по сравнению с прошлым годом.
Значительную часть процентного дохода Мосбиржа могла получить за счет размещения остатков на счетах типа С (их разрешено вкладывать в ОФЗ), предполагает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-инвестиции» Александр Дорожкин. Согласно данным ЦБ, суммарный объем средств на счетах типа С превышает 280 млрд руб. В текущем году площадка передала права управления этими средствами Агентству по страхованию вкладов, напоминает эксперт. Таким образом, биржа может потерять часть процентного дохода в 2023 г., считает Дорожкин.
Несмотря на то что комиссионные доходы за год снизились, аналитики «Солид брокера» отмечают тенденцию к их восстановлению. После провального II квартала они росли два квартала подряд. Но в IV квартале положительную динамику к аналогичному периоду показали только два сегмента: комиссионные на рынке облигаций выросли на 63,3%, на валютном рынке – на 30,7%.
Отчет позитивен для среднесрочных перспектив акций Мосбиржи, говорит Пучкарев. Показатели EBITDA и чистая прибыль за IV квартал выросли почти в 1,5 раза, достигнув рекордных уровней, отмечает он. Опережающий рост котировок акций Мосбиржи был обусловлен слухами о возможных дивидендах, говорит Дорожкин. С начала марта стоимость акции Мосбиржи выросла почти на 7%. И рост может продолжиться, допускает эксперт.
Дальнейшие перспективы биржи связаны в основном с комиссионным доходом, предполагают аналитики «Солид брокера». У них нет уверенности в его устойчивости, предупреждают они, хотя предпосылки для дальнейшего роста появляются.
После столь быстрого роста с начала года на достаточно коротком промежутке времени акции Мосбиржи достигли справедливой стоимости, считает главный аналитик «Открытие инвестиций» Алексей Корнилов. По его мнению, это может ограничить их потенциал на ближайшее время. С ним соглашается Дорожкин – текущая оценка акций Мосбиржи выглядит справедливой, а потенциал роста ограничен. Но на долгом горизонте Мосбиржа остается перспективной компанией, прежде всего за счет возможности структурного роста бизнеса, резюмировал Корнилов.