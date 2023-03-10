Инвесторов разочаровал размер дивидендов Мосбиржи за 2022 год

Котировки акций Мосбиржи после публикации отчетности потеряли около 1,4%. Но после объявления о дивидендах они ускорили падение и снизились на 4,3% до 117,9 руб. С начала года акции прибавили около 28%. Эта динамика сильно опережает индекс Мосбиржи, который за это же время вырос на 6%.