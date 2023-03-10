Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 29,2%

Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8% при увеличении объемов торгов на 41,2%, на срочном рынке – снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9%. Комиссионные доходы на валютном рынке при этом выросли на 35,1% несмотря на снижение объемов торгов на 16,8%.