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Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 29,2%

Ведомости

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2022 г. составила 36,3 млрд руб., что на 29,2% больше, чем годом ранее (28,1 млрд руб.), сообщила пресс-служба торговой площадки.

Капитализация рынка акций на 31 декабря составила 38,4 трлн руб. ($530,1 млрд), комиссионные доходы Мосбиржи на фоне снижения объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов уменьшились на 9,8%, составив по итогам года 37,5 млрд руб.

Комиссионные доходы на рынке акций сократились на 37,2% (до 3,2 млрд руб.) при уменьшении объемов торгов на 41,3% (до 17,5 млрд руб.), а на рынке облигаций – снизились на 17,6% (до 2 млрд руб.) при сокращении торгов на 30,9% (до 12,8 млрд руб.).

Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8% при увеличении объемов торгов на 41,2%, на срочном рынке – снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9%. Комиссионные доходы на валютном рынке при этом выросли на 35,1% несмотря на снижение объемов торгов на 16,8%.

Операционные расходы выросли на 16,2%, уложившись в прогнозный диапазон торговой площадки, численность персонала выросла на 2,6%.

Как писали ранее «Ведомости», суммарный объем торгов на рынках Мосбиржи в 2022 г. превысил 1 квадриллион 9 трлн руб. к 16 декабря. Одним из ключевых изменений российского финрынка в прошлом году стало смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных