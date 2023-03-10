Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 29,2%
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2022 г. составила 36,3 млрд руб., что на 29,2% больше, чем годом ранее (28,1 млрд руб.), сообщила пресс-служба торговой площадки.
Капитализация рынка акций на 31 декабря составила 38,4 трлн руб. ($530,1 млрд), комиссионные доходы Мосбиржи на фоне снижения объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов уменьшились на 9,8%, составив по итогам года 37,5 млрд руб.
Комиссионные доходы на рынке акций сократились на 37,2% (до 3,2 млрд руб.) при уменьшении объемов торгов на 41,3% (до 17,5 млрд руб.), а на рынке облигаций – снизились на 17,6% (до 2 млрд руб.) при сокращении торгов на 30,9% (до 12,8 млрд руб.).
Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8% при увеличении объемов торгов на 41,2%, на срочном рынке – снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9%. Комиссионные доходы на валютном рынке при этом выросли на 35,1% несмотря на снижение объемов торгов на 16,8%.
Операционные расходы выросли на 16,2%, уложившись в прогнозный диапазон торговой площадки, численность персонала выросла на 2,6%.
Как писали ранее «Ведомости», суммарный объем торгов на рынках Мосбиржи в 2022 г. превысил 1 квадриллион 9 трлн руб. к 16 декабря. Одним из ключевых изменений российского финрынка в прошлом году стало смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро.