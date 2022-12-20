Объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей

Объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублейГлавной тенденцией 2022 года стал интерес к рынку национальных валют
Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи с начала года и по состоянию к 16 декабря составил 1 квадриллион 9 трлн руб., рассказал журналистам предправления торговой площадки Юрий Денисов. В прошлом году оборот едва превысил квадриллион за весь год (1,009 квадрлн).
Одним из ключевых изменений российского финрынка в этом году стало смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро, отметил Денисов. По его словам, доля дружественных валют в операциях спот в ноябре 2022 г. достигла 34%, в то время как в начале года этот показатель был меньше 0,5%. Объем торгов юанем за 11 месяцев с фактически нулевых уровней вырос в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турецкой лирой – в 17 раз, белорусским рублем – в 110 раз, казахстанским тенге – в 13 раз, сказал глава Мосбиржи. Доля доллара в операциях спот с начала года сократилась в два раза до 42%.
Юань, сом, сум
Доля физлиц во вторичных торгах приблизилась к 24%, на валютном рынке доля пары юань/рубль в объеме торгов по операциям спот и своп в ноябре достигла 48%. На срочном рынке контракты на юань/рубль входят в топ-5 контрактов срочного рынка, уточнил Денисов.
Мосбиржа запустила торги пятью новыми валютами: армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони.
В планах на 2023 г. – запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом, сказал журналистам Денисов.
Всего с начала 2022 г. через инфраструктуру Мосбиржи эмитенты разместили облигаций почти на 5 трлн руб.
Объем размещения ОФЗ с начала года составил 2,94 трлн руб. (2,64 трлн руб. в 2021 г.). Из них 2,8 трлн руб. выпущены в начале октября, напомнил представитель Мосбиржи. Корпоративные клиенты стали меньше привлекать через долговой рынок: с начала года они заняли 2 трлн руб. без учета краткосрочных облигаций, тогда как в 2021 г. показатель достигал 2,8 трлн руб.
С августа компании начали занимать в китайской валюте: восемь эмитентов уже разместили 12 выпусков общим объемом около 40 млрд юаней (368 млрд руб.). Это 23% от общего объема размещений корпоративных бумаг в августе - ноябре 2022 г.
Также активно развивается новый сегмент долгового рынка – замещающие облигации. Речь идет о выпусках бондов отечественными эмитентами в российском контуре с хранением в НРД после того, как выплаты по еврооблигациям оказались невозможны из-за санкций. Уже 6 эмитентов разместили 20 выпусков замещающих облигаций на 463 млрд руб. Доля таких бондов составила 7% в объеме торгов корпоративными облигациями и 31% от торгов еврооблигациями в ноябре.
Планы на следующий год
В I квартале 2023 г. Мосбиржа планирует запуск системы внебиржевой торговли акциями, рассказал журналистам директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. По его словам, она будет реализована на технологической базе фондового рынка, что существенно упростит к ней доступ участников и не потребует существенных доработок. В систему будут допускаться акции компаний без прохождения процедуры листинга, что сократит затраты для компаний средней и малой капитализации, объяснил Блохин. Совершать сделки с этими инструментами смогут квалифицированные инвесторы, на первом этапе планируется допуск нескольких десятков эмитентов.
Мосбиржа также планирует начать с I квартала следующего года расчет индекса замещающих облигаций, уточнил управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов. По словам Пестова, на площадке видят спрос на такой инструмент.
На рынке драгметаллов Мосбиржа планирует запустить торги платиной и палладием за рубли, сказал Пестов. По его словам, в 2022 г. в эту секцию пришло 30 новых участников и их число выросло почти до 100.
В начале года Мосбиржа также планирует запустить фьючерсы на индексы DAX и Nikkei 225. Также в планах вечные фьючерсы на фондовые индексы нескольких стран. Площадка видит спрос на нацвалюты, поэтому планирует в следующем году запустить фьючерсы на пары «турецкая лира – рубль», «гонконгский доллар – рубль»и «доллар США – китайский юань». «Эти валюты у нас торгуются на валютном спот-рынке, но фьючерсов пока нет – будем их развивать», — сказал журналистам Денисов.
На рынке репо появятся инструменты с плавающей ставкой, которые будут привязаны к RUONIA и RUSFAR, а также сделки репо с открытой датой, сказал представитель Мосбиржи. Это будет способствовать удлинению сроков размещения средств на денежном рынке, пояснил он. На товарном рынке площадка также планирует увеличить объемы торгов масличными культурами на товарных аукционах Национальной товарной биржи и сформировать биржевые индексы для рынка масличных культур.