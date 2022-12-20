Объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей

Одним из ключевых изменений российского финрынка в этом году стало смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро, отметил Денисов. По его словам, доля дружественных валют в операциях спот в ноябре 2022 г. достигла 34%, в то время как в начале года этот показатель был меньше 0,5%. Объем торгов юанем за 11 месяцев с фактически нулевых уровней вырос в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турецкой лирой – в 17 раз, белорусским рублем – в 110 раз, казахстанским тенге – в 13 раз, сказал глава Мосбиржи. Доля доллара в операциях спот с начала года сократилась в два раза до 42%.