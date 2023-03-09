ЦБ описал риски спекулятивной торговли акциями третьего эшелона

В один торговый день февраля бумаги угледобытчика «Белон» (часть ММК) подскочили на 97,6%, а объемы торгов составили 4,38 млрд руб. при «норме» в 5 млн руб., писали ранее «Ведомости». Еще несколько бумаг – «Красного Октября», ЧКПЗ и «Мостотреста» – росли более чем на 30%. В ответ на это Московская биржа снизила верхнее максимальное значение отклонения цен заявок по этим акциям до 10%. Рынок отреагировал на решение Мосбиржи обвалом котировок акций указанных компаний: они упали на 28-36%.