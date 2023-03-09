ЦБ описал риски спекулятивной торговли акциями третьего эшелона

ЦБ описал риски спекулятивной торговли акциями третьего эшелонаЭто приводит к формированию пузырей, которые способны вызвать коррекцию всего финрынка
Центробанк видит риски для всего фондового рынка из-за всплеска волатильности в акциях третьего эшелона, следует из нового обзора регулятора. Длительная фиксация цены на неоправданном уровне может привести к формированию пузырей, предупреждает ЦБ. В случае реализации негативных сценариев они способны вызвать коррекцию всего финансового рынка.
С начала года в некоторых низколиквидных бумагах наблюдался краткосрочный взрывной рост и последующий спад волатильности и объема торгов, пишет ЦБ. При этом рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса со стороны розничных инвесторов и в отсутствие каких-либо известных событий у эмитентов. В последующие дни цены корректировались, но у отдельных бумаг так и не достигли значений, наблюдавшихся до начала всплеска волатильности.
Банк России совместно с Московской биржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения тенденции взрывного роста в акциях третьего эшелона, говорится в обзоре ЦБ.
Московская биржа по предложению Банка России уже внедрила ограничители агрессивности рыночных заявок на фондовом и валютном рынках и аукцион открытия на валютном рынке, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. В совокупности эти меры позволили улучшить базовый «дизайн» торгов и уменьшить последствия ошибочных действий участников рынка – как правило, физических лиц.
Сейчас проходит обсуждение вариантов дальнейшего улучшения торгов низколиквидными ценными бумагами и расширения аналитической поддержки клиентов, уточнил он.
В один торговый день февраля бумаги угледобытчика «Белон» (часть ММК) подскочили на 97,6%, а объемы торгов составили 4,38 млрд руб. при «норме» в 5 млн руб., писали ранее «Ведомости». Еще несколько бумаг – «Красного Октября», ЧКПЗ и «Мостотреста» – росли более чем на 30%. В ответ на это Московская биржа снизила верхнее максимальное значение отклонения цен заявок по этим акциям до 10%. Рынок отреагировал на решение Мосбиржи обвалом котировок акций указанных компаний: они упали на 28-36%.
Такая тенденция сложилась на рынке из-за того, что от него отрезали доступ институционалам из недружественных стран, говорится в обзоре ЦБ. Это привело к тому, что эмитенты теперь вынуждены ориентироваться на внутреннего инвестора, представленного в основном частными инвестициями.
А с учетом снижения ликвидности на рынке (из-за уменьшения акций в свободном обращении, ухода нерезидентов, осторожности участников в условиях ограниченности раскрытия информации, снижения эффективности работы маркет-мейкеров, инертности эмитентов к распространению информации) возросла ценовая чувствительность к размеру и количеству сделок. В этой ситуации недостаток квалификации у частных лиц и большая по сравнению с институциональными инвесторами склонность к принятию эмоциональных решений могут приводить к формированию значимых ценовых колебаний на низколиквидном рынке, вплоть до реализации мошеннических схем.
«Однонаправленный поток заявок и сделок стимулирует приход новых игроков, желающих прокатиться на тренде», – отмечал ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Подобные взлеты в низколиквидных бумагах – типичный пример стратегии pump and dump, схемы манипулятивного разгона цен на бумагу с последующим их обвалом, пояснял инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.