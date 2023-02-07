В правительстве опровергли публикации о давлении на ЦБ

На совещании обсуждали, что вклады и остатки на счетах в банках растут более высокими по сравнению с кредитованием темпами. Более того, хотя банки зафиксировали близкий к рекордному убыток в первом полугодии, за оставшуюся половину 2022 г. они смогли его сократить и выйти в прибыль в размере более 200 млрд руб. по итогам года.