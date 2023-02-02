Участники консенсус-прогноза ЦБ улучшили оценки по экономике России

Участники консенсус-прогноза ЦБ улучшили оценки по экономике РоссииСпад ВВП в этом году ожидается в районе 1,5%
Банк России представил первый в этом году консенсус-прогноз главных макроэкономических показателей. 28 аналитиков, опрошенных ЦБ, улучшили свои ожидания по экономике в этом году— теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. По их оценкам, в прошлом году спад тоже был меньше – 2,5% вместо 2,9%, ожидавшихся в предыдущем опросе.
При этом аналитики ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 г. на 0,3 п.п. – до 1,2% и оставили неизменным прогноз на 2025 г. (+1,5%). Диапазон оценок экспертов на ближайшие два года достаточно широк – от спада на 6,5% до роста на 0,4% в 2023 г. и от снижения на 2,4% до роста на 3,1% в 2024 г.
По итогам 2022 г. ВВП России, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, сообщал президент Владимир Путин в середине января. По данным Росстата, в III квартале российский ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении после 4,1% во II квартале. Официальную статистику по ВВП за прошлый год Росстат опубликует 17 февраля. По оценке Минэкономразвития за январь – ноябрь спад составил 2,1%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, экономика снизится на 0,8% в 2023 г. и вырастет на 2,6% в 2024-2025 гг. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4% в этом году.
Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре значительно улучшил свою оценку по российской экономике. По прогнозу МВФ, российский ВВП в 2023 г. вырастет на 0,3% после снижения на 2,2% по итогам 2022 г. При этом еще в октябре фонд ожидал падения ВВП России в 2023 г. на 2,3%.
Инфляция и ставка
Эксперты повысили свои ожидания по инфляции по итогам 2023 г. с 5,8 до 6%, но понизили на 2024 г. – с 4,2 до 4,1%. Аналитики по-прежнему ожидают, что показатель вернется к таргету 4% в 2024 г.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2022 г. составила 11,94%. В конце года рост цен подстегнула внеплановая индексация тарифов ЖКХ. Услуги в декабре подорожали на 13,19% в годовом выражении, непродовольственные товары – на 12,7%, продовольственные – на 10,29%.
Минэк прогнозирует рост цен на 5,5% в 2023 г. В I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%, отметил глава министерства Максим Решетников на совещании президента в январе. Банк России прогнозирует инфляцию в 2023 г. на уровне 5-7%.
«Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной декабрьскому опросу», – говорится в комментарии ЦБ. Прогноз на 2023 г. составляет 72,0 руб./$, на 2024 г. — 73,8 руб./$, на 2025 г. — 75,6 руб./$.
В 2023-2024 гг. аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с декабрьским опросом – прогнозы выросли на 0,2 п.п. до 7,5% годовых и 6,8% соответственно. На 2025 г. консенсус-прогноз средней ключевой ставки — 6% годовых. Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке назначено на 10 февраля. Сейчас она составляет 7,5%.
Внешняя торговля и рынок труда
По предварительным оценкам Банка России, в прошлом году экспорт в стоимостном выражении составил $628 млрд (рост на 14% по сравнению с 2021 г.). Экономисты ожидают, что экспорт товаров и услуг в стоимостном выражении будет стагнировать все три года. По их оценкам, он составит $493 млрд в 2023 г., $500 млрд – в 2024 г., $502 млрд – в 2025 г.
Импорт, по данным ЦБ, в 2022 г. сократился на 9% – до $346 млрд. Аналитики ждут, что поставки в Россию будут восстанавливаться – до $360 млрд в 2023 г., $374 млрд в 2024 г., $390 млрд – в 2025 г.
Номинальные зарплаты будут расти в 2023 г. на 7%, в 2024 г. – на 6,8%, в 2025 г. – на 6%, следует из данных опроса. Кроме того, согласно консенсус-прогнозу, аналитики ожидают плавного снижения безработицы с 4,3% в 2023 г. до 4,0% в 2025 г. В прошлом году показатель находился на рекордно низком уровне. В ноябре уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3,7%. В октябре общая численность безработных составляла 2,897 млн человек, в ноябре она снизилась до 2,745 млн человек.