Участники консенсус-прогноза ЦБ улучшили оценки по экономике России

Номинальные зарплаты будут расти в 2023 г. на 7%, в 2024 г. – на 6,8%, в 2025 г. – на 6%, следует из данных опроса. Кроме того, согласно консенсус-прогнозу, аналитики ожидают плавного снижения безработицы с 4,3% в 2023 г. до 4,0% в 2025 г. В прошлом году показатель находился на рекордно низком уровне. В ноябре уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3,7%. В октябре общая численность безработных составляла 2,897 млн человек, в ноябре она снизилась до 2,745 млн человек.