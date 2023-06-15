Мосбиржа запустила аналог терминала Bloomberg

О планах создать аналог терминала Bloomberg в 2022 г. говорил управляющий директор по информационным технологиям и член правления Мосбиржи Андрей Бурилов в интервью ТАСС. Тогда торговая площадка изучала потенциальных партнеров и поставщиков и взаимодействовала с компаниями, которые могли бы предоставлять аналитику. Основным вопросом был правильный выбор, трансляция и поиск нужной аналитики, говорил Бурилов. У Мосбиржи для создания площадки есть почти все необходимые составляющие: котировки по широкому спектру инструментов, референсная информация по торгуемым инструментам, терминал MOEX Dealing, перечислял топ-менеджер.