Мосбиржа запустила аналог терминала Bloomberg
Московская биржа завершила разработку собственного аналога терминала Bloomberg: площадка представила на ПМЭФе бета-версию информационно-торгового терминала для работы на российском финансовом рынке – он будет называться «Трейд радар». Терминал презентовали предправления Московской биржи Юрий Денисов и управляющий директор по управлению и монетизации данных Анджей Аршавский.
Продукт состоит из двух разделов: торгового и информационного. Терминал предоставит доступ к новостной ленте, к текущим и историческим котировкам на активы, торгуемые на Мосбирже, и референсным данным по выпускам ценных бумаг. Также в системе можно проводить технический анализ, обмениваться сообщениями между участниками межбанковского рынка для согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах, просматривать историю сделок, поставлять индикативные цены маркетмейкерам.
Доступ к бета-версии будет открыт в ближайшие недели для клиентов, желающих участвовать в тестировании. Доработать терминал и открыть к нему массовый доступ Мосбиржа планирует к концу года.
О планах создать аналог терминала Bloomberg в 2022 г. говорил управляющий директор по информационным технологиям и член правления Мосбиржи Андрей Бурилов в интервью ТАСС. Тогда торговая площадка изучала потенциальных партнеров и поставщиков и взаимодействовала с компаниями, которые могли бы предоставлять аналитику. Основным вопросом был правильный выбор, трансляция и поиск нужной аналитики, говорил Бурилов. У Мосбиржи для создания площадки есть почти все необходимые составляющие: котировки по широкому спектру инструментов, референсная информация по торгуемым инструментам, терминал MOEX Dealing, перечислял топ-менеджер.
Летом 2022 г. стало известно о разработке еще одного российского аналога терминалов Bloomberg и Refinitiv под названием «Мирида». Его созданием занимается Центр международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ), экспертную поддержку проекту оказывает Газпромбанк. Терминал находится на пилотном этапе, доступ к порталу широкого круга пользователей планируется в августе 2023 г.
В апреле 2022 г. американское агентство Bloomberg отключило российские компании от своих терминалов. Компания приостановила оформление новых терминалов и не отвечала на вопросы о судьбе действующих аккаунтов. В марте того же года так поступил и глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи London Stock Exchange).
Из терминалов Bloomberg участники рынка могут получить информацию о текущей новостной повестке, влияющей на конъюнктуру рынка, финансовых инструментах, а также совершать торговые сделки и общаться с другими участниками рынка. Терминалы были запущены в 1981 г., еще до распространения интернета, и позволяли финансовому рынку стать прозрачнее. Терминалами Bloomberg по всему миру пользуются 325 000 подписчиков, стоимость годовой подписки – $24 000.