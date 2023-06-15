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Финансы

Мосбиржа запустила аналог терминала Bloomberg

Софья Шелудченко
Innovation Space

Московская биржа завершила разработку собственного аналога терминала Bloomberg: площадка представила на ПМЭФе бета-версию информационно-торгового терминала для работы на российском финансовом рынке – он будет называться «Трейд радар». Терминал презентовали предправления Московской биржи Юрий Денисов и управляющий директор по управлению и монетизации данных Анджей Аршавский.

Продукт состоит из двух разделов: торгового и информационного. Терминал предоставит доступ к новостной ленте, к текущим и историческим котировкам на активы, торгуемые на Мосбирже, и референсным данным по выпускам ценных бумаг. Также в системе можно проводить технический анализ, обмениваться сообщениями между участниками межбанковского рынка для согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах, просматривать историю сделок, поставлять индикативные цены маркетмейкерам.

Доступ к бета-версии будет открыт в ближайшие недели для клиентов, желающих участвовать в тестировании. Доработать терминал и открыть к нему массовый доступ Мосбиржа планирует к концу года.

О планах создать аналог терминала Bloomberg в 2022 г. говорил управляющий директор по информационным технологиям и член правления Мосбиржи Андрей Бурилов в интервью ТАСС. Тогда торговая площадка изучала потенциальных партнеров и поставщиков и взаимодействовала с компаниями, которые могли бы предоставлять аналитику. Основным вопросом был правильный выбор, трансляция и поиск нужной аналитики, говорил Бурилов. У Мосбиржи для создания площадки есть почти все необходимые составляющие: котировки по широкому спектру инструментов, референсная информация по торгуемым инструментам, терминал MOEX Dealing, перечислял топ-менеджер.

Летом 2022 г. стало известно о разработке еще одного российского аналога терминалов Bloomberg и Refinitiv под названием «Мирида». Его созданием занимается Центр международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ), экспертную поддержку проекту оказывает Газпромбанк. Терминал находится на пилотном этапе, доступ к порталу широкого круга пользователей планируется в августе 2023 г.

В апреле 2022 г. американское агентство Bloomberg отключило российские компании от своих терминалов. Компания приостановила оформление новых терминалов и не отвечала на вопросы о судьбе действующих аккаунтов. В марте того же года так поступил и глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи London Stock Exchange).

Из терминалов Bloomberg участники рынка могут получить информацию о текущей новостной повестке, влияющей на конъюнктуру рынка, финансовых инструментах, а также совершать торговые сделки и общаться с другими участниками рынка. Терминалы были запущены в 1981 г., еще до распространения интернета, и позволяли финансовому рынку стать прозрачнее. Терминалами Bloomberg по всему миру пользуются 325 000 подписчиков, стоимость годовой подписки – $24 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных