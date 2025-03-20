Мосбиржа начинает расчет и публикацию индексов с целевыми датами
Мосбиржа с 26 марта начинает расчет и публикацию индексов с целевыми датами – индикаторов, отражающих изменение рыночной стоимости активов к заранее установленным срокам. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба торговой площадки.
Московская биржа вводит новое семейство индексов, структура которых меняется в зависимости от срока, оставшегося до целевой даты. В начале в них преобладают акции, но по мере приближения к целевой дате увеличивается доля облигаций и инструментов денежного рынка, что снижает риски.
На старте представлены четыре индекса: MXTDFI2030 – с целевой датой 2030 г., MXTDFI2035 – 2035 г., MXTDFI2040 – 2040 г., MXTDFI2045 – 2045 г.
В дальнейшем планируется ежегодный запуск новых индексов с целевыми датами через 5, 10, 15 и 20 лет. Расчет индексов будет вестись на основе четырех бенчмарков: MCFTR – индекс полной доходности акций; RUCBTRNS – индекс корпоративных облигаций; RGBITR – индекс государственных облигаций; RUSFARIND – индекс накопленной доходности денежного рынка.
18 марта торговая площадка анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях, начиная с 21 марта 2025 г. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).
На вечерних торговых сессиях будут добавлены обыкновенные акции трех компаний: «Ренессанс-страхование» (RENI), МД «Медикал груп» (MDMG) и «Евротранс» (EUTR). В результате с 21 марта на вечерних торгах станет доступно 289 инструментов, из которых 88 – акции, 145 – облигации, включая все ОФЗ, а также паи 56 различных фондов.