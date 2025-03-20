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Мосбиржа начинает расчет и публикацию индексов с целевыми датами

Ведомости

Мосбиржа с 26 марта начинает расчет и публикацию индексов с целевыми датами – индикаторов, отражающих изменение рыночной стоимости активов к заранее установленным срокам. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба торговой площадки.

Московская биржа вводит новое семейство индексов, структура которых меняется в зависимости от срока, оставшегося до целевой даты. В начале в них преобладают акции, но по мере приближения к целевой дате увеличивается доля облигаций и инструментов денежного рынка, что снижает риски.

На старте представлены четыре индекса: MXTDFI2030 – с целевой датой 2030 г., MXTDFI2035 – 2035 г., MXTDFI2040 – 2040 г., MXTDFI2045 – 2045 г.

В дальнейшем планируется ежегодный запуск новых индексов с целевыми датами через 5, 10, 15 и 20 лет. Расчет индексов будет вестись на основе четырех бенчмарков: MCFTR – индекс полной доходности акций; RUCBTRNS – индекс корпоративных облигаций; RGBITR – индекс государственных облигаций; RUSFARIND – индекс накопленной доходности денежного рынка.

18 марта торговая площадка анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях, начиная с 21 марта 2025 г. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).

На вечерних торговых сессиях будут добавлены обыкновенные акции трех компаний: «Ренессанс-страхование» (RENI), МД «Медикал груп» (MDMG) и «Евротранс» (EUTR). В результате с 21 марта на вечерних торгах станет доступно 289 инструментов, из которых 88 – акции, 145 – облигации, включая все ОФЗ, а также паи 56 различных фондов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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