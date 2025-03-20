Мосбиржа начинает расчет и публикацию индексов с целевыми датами

18 марта торговая площадка анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях, начиная с 21 марта 2025 г. На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 акций, включая все 49 бумаг из индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).