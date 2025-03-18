Московская биржа расширит список доступных акций на утренних и вечерних торгах

Утренняя торговая сессия на рынке акций проходит с 6:50 до 9:50, в то время как на рынке облигаций она осуществляется с 8:50 до 9:50. Вечерние торги проводятся с 19:00 до 23:50. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями на протяжении 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.