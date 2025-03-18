Московская биржа расширит список доступных акций на утренних и вечерних торгах
Московская биржа анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях, начиная с 21 марта 2025 г. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 акций, включая все 49 бумаг из Индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).
На вечерних торговых сессиях будут добавлены обыкновенные акции трех компаний: «Ренессанс-Страхование» (RENI), МД «Медикал Груп» (MDMG) и «Евротранс» (EUTR). В результате с 21 марта на вечерних торгах станет доступно 289 инструментов, из которых 88 – акции, 145 – облигации, включая все ОФЗ, а также паи 56 различных фондов.
Дополнительные утренние и вечерние сессии предоставляют инвесторам из различных регионов России возможность торговать на Московской бирже в более удобно время и быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации.
«Частные инвесторы являются основными участниками торгов на утренней и вечерней сессиях – их доли в феврале 2025 г. составили 86 и 84% соответственно», – отметили представители Московской биржи.
Утренняя торговая сессия на рынке акций проходит с 6:50 до 9:50, в то время как на рынке облигаций она осуществляется с 8:50 до 9:50. Вечерние торги проводятся с 19:00 до 23:50. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями на протяжении 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.
6 марта стало известно, что чистая прибыль Мосбиржи в 2024 г. увеличилась на 30% – до 79,2 млрд руб. Операционные доходы увеличились сразу на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Процентные доходы же почти удвоились, поднявшись на 57% – до 81,92 млрд руб. Комиссионные доходы же показали более скромный рост, увеличившись на 20,5% – до 62,98 млрд руб.