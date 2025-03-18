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Московская биржа расширит список доступных акций на утренних и вечерних торгах

Ведомости

Московская биржа анонсировала расширение списка акций, доступных для торгов на утренних и вечерних сессиях, начиная с 21 марта 2025 г. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

На утренних торгах инвесторы смогут торговать 28 новыми ценными бумагами. Это увеличит общее количество доступных для сделок инструментов до 145. В этот список входят 85 акций, включая все 49 бумаг из Индекса Мосбиржи, а также все 57 облигаций федерального займа (ОФЗ) и паи трех биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).

На вечерних торговых сессиях будут добавлены обыкновенные акции трех компаний: «Ренессанс-Страхование» (RENI), МД «Медикал Груп» (MDMG) и «Евротранс» (EUTR). В результате с 21 марта на вечерних торгах станет доступно 289 инструментов, из которых 88 – акции, 145 – облигации, включая все ОФЗ, а также паи 56 различных фондов.

Дополнительные утренние и вечерние сессии предоставляют инвесторам из различных регионов России возможность торговать на Московской бирже в более удобно время и быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации.

«Частные инвесторы являются основными участниками торгов на утренней и вечерней сессиях – их доли в феврале 2025 г. составили 86 и 84% соответственно», – отметили представители Московской биржи.

Утренняя торговая сессия на рынке акций проходит с 6:50 до 9:50, в то время как на рынке облигаций она осуществляется с 8:50 до 9:50. Вечерние торги проводятся с 19:00 до 23:50. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями на протяжении 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.

6 марта стало известно, что чистая прибыль Мосбиржи в 2024 г. увеличилась на 30% – до 79,2 млрд руб. Операционные доходы увеличились сразу на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Процентные доходы же почти удвоились, поднявшись на 57% – до 81,92 млрд руб. Комиссионные доходы же показали более скромный рост, увеличившись на 20,5% – до 62,98 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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