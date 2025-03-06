Чистая прибыль Мосбиржи в 2024 году увеличилась на 30%

Утром 6 марта индекс Мосбиржи показал снижение, опустившись до 3218 пунктов, что на 1,3% ниже уровня открытия торгов предыдущего дня. Также 5 марта утром индекс Мосбиржи реагировал снижением на выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечерняя сессия закрылась на уровне 3261 пункт. Эксперты «БКС мир инвестиций» отмечали, что пока геополитика остается главным фокусом и в ближайшее время будет сохраняться резкая реакция рынков на новости.