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Чистая прибыль Мосбиржи в 2024 году увеличилась на 30%

Ведомости

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 г. возросла до 79,2 млрд руб. Это на 30% больше, чем годом ранее. Данные опубликованы на сайте торговой площадки.

Операционные доходы продемонстрировали рост на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 20,5% до 62,98 млрд руб. Процентные же доходы за год почти удвоились, поднявшись на 57% до 81,92 млрд руб.

На 31 декабря 2024 г. капитализация рынка акций составила 53,2 трлн руб., что эквивалентно $523,4 млрд. Комиссионные доходы от операций на рынке акций показали рост на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%. В течение года более 3,6 млн клиентов ежемесячно совершали сделки на платформе.

«Размер собственных средств биржи по итогам 2024 г. составил 132,46 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств», – поясняется в сообщении.

Утром 6 марта индекс Мосбиржи показал снижение, опустившись до 3218 пунктов, что на 1,3% ниже уровня открытия торгов предыдущего дня. Также 5 марта утром индекс Мосбиржи реагировал снижением на выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечерняя сессия закрылась на уровне 3261 пункт. Эксперты «БКС мир инвестиций» отмечали, что пока геополитика остается главным фокусом и в ближайшее время будет сохраняться резкая реакция рынков на новости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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