Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на выступление Трампа в конгрессе
Индекс Мосбиржи на открытии отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункта, тогда как на открытии составил 3247 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. Как заявляют аналитики, инвесторы ожидали конкретики.
На 11:41 мск индекс скорректировался и составил 3255 пунктов. По данным экспертов «БКС мир инвестиций», геополитика остается главным фокусом и резкая реакция рынков на новости будет сохраняться в ближайшее время. В «Альфа-инвестициях» напоминают, что Росстат в 19:00 мск опубликует данные по недельной инфляции.
«Инвесторы могут позитивно отреагировать, если темпы прироста индекса потребительских цен опустятся ниже 0,15% (на прошлой неделе было 0,23%)», – заключают аналитики.
Накануне, 4 марта, индекс Мосбиржи рос на фоне сообщения Reuters о потенциальном смягчении санкций против РФ со стороны США. В частности, агентство со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.
На фоне сообщения индекс в ходе основной торговой сессии закрепился выше 3200 пунктов, а в ходе допсессии индекс также продолжил расти, достигая отметки в 3265 пунктов.