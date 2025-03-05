Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на выступление Трампа в конгрессе

Накануне, 4 марта, индекс Мосбиржи рос на фоне сообщения Reuters о потенциальном смягчении санкций против РФ со стороны США. В частности, агентство со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.