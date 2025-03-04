Индекс Мосбиржи на окончании основной торговой сессии превысил 3200 пунктов
В ходе допсессии индекс (IMOEX2) также продолжает расти. На 19:26 мск он составил 3265 пунктов с приростом в 3,8%. Как утром сообщали аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на фоне сообщения Reuters.
В частности, 3 марта вечером Reuters сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.
26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. А 28 февраля индекс завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов.