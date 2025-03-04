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Индекс Мосбиржи на окончании основной торговой сессии превысил 3200 пунктов

Ведомости

На конец основной торговой сессии индекс Мосбиржи смог продолжить рост на фоне сообщений Reuters о потенциальном смягчении антироссийских санкций со стороны США и превысил 3200 пунктов. На 18:50 показатель составил 3241 пункт, прибавив более 3% по отношению к закрытию накануне.

В ходе допсессии индекс (IMOEX2) также продолжает расти. На 19:26 мск он составил 3265 пунктов с приростом в 3,8%. Как утром сообщали аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на фоне сообщения Reuters.

В частности, 3 марта вечером Reuters сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.

26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. А 28 февраля индекс завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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