Индекс Мосбиржи на окончании основной торговой сессии превысил 3200 пунктов

В ходе допсессии индекс (IMOEX2) также продолжает расти. На 19:26 мск он составил 3265 пунктов с приростом в 3,8%. Как утром сообщали аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на фоне сообщения Reuters.