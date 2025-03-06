Индекс Мосбиржи снижается в ходе основных торгов
Индекс Мосбиржи снижается на старте торгов. На 10:44 показатель достиг отметки 3218 пунктов, что на 1,3% ниже показателя на открытии торгов днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.
На основных торгах среди лидеров роста оказались бумаги ПИК (+2,3%), «Самолета» (+2,04%), БСП (+1,9%), «Совкомбанка» (+1,88%) и «Ростелекома» (+1,7%). Среди аутсайдеров – бумаги HeadHunter (–1,83%), Московской биржи (–1,34%), МКБ (–1,26%), «Татнефти» (–0,83%) и «Татнефти» (–0,79%). Как сообщают в «Цифра брокере», рынок по-прежнему остается на траектории роста, сохраняя умеренный оптимизм.
В «БКС мир инвестиций», напротив, заявляют, что рынок эмоционально нестабилен. Высокая волатильность торгов на фоне геополитической неопределенности сохраняется. «Рынок шатает из стороны в сторону, но индекс остается на максимумах лета 2024 г. и технический тренд пока вверх. Сегодня предстоит отстоять поддержку 3200 пунктов», – заключили эксперты.
5 марта утром на основной сессии индекс Мосбиржи также отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункта, тогда как на открытии составил 3247 пунктов. Накануне, 4 марта, индекс Мосбиржи рос на фоне сообщения Reuters о потенциальном смягчении санкций против РФ со стороны США. В частности, агентство со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.