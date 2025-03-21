Совет директоров X5 Group рекомендовал дивиденды в размере 648 рублей на акцию
«X5 будет стремиться осуществлять выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев текущего года с учетом баланса интересов акционеров, финансового положения и потребностей компании в финансировании дальнейшего развития бизнеса», – говорится в сообщении.
Собрание акционеров, которое утвердит выплаты, назначено на 27 июня. Совет рекомендовал собранию утвердить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, к 9 июля. На дивиденды будет направлена прибыль, полученная по итогам 2024 г., а также нераспределенная за 2020, 2022 и 2023 гг.
В конце января X5 Group опубликовал предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам VI квартала и весь 2024 г. В прошлом году чистая выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,91 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж (продажи без учета открытия новых магазинов) на 14,4% и расширению торговых площадей на 8,4%.