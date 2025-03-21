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Совет директоров X5 Group рекомендовал дивиденды в размере 648 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров российского ритейлера X5 Group, управляющего торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», предложил общему собранию акционеров установить выплаты дивидендов в размере 648 руб. за акцию, следует из сообщения компании.

«X5 будет стремиться осуществлять выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев текущего года с учетом баланса интересов акционеров, финансового положения и потребностей компании в финансировании дальнейшего развития бизнеса», – говорится в сообщении.

Собрание акционеров, которое утвердит выплаты, назначено на 27 июня. Совет рекомендовал собранию утвердить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, к 9 июля. На дивиденды будет направлена прибыль, полученная по итогам 2024 г., а также нераспределенная за 2020, 2022 и 2023 гг.

В конце января X5 Group опубликовал предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам VI квартала и весь 2024 г. В прошлом году чистая выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,91 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж (продажи без учета открытия новых магазинов) на 14,4% и расширению торговых площадей на 8,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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