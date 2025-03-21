Совет директоров X5 Group рекомендовал дивиденды в размере 648 рублей на акцию

В конце января X5 Group опубликовал предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам VI квартала и весь 2024 г. В прошлом году чистая выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,91 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж (продажи без учета открытия новых магазинов) на 14,4% и расширению торговых площадей на 8,4%.