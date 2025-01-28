Квартальная выручка X5 впервые в истории превысила 1 трлн рублей

В 2024 г. чистая выручка X5 увеличилась на 24,2% год к году до 3,91 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж (продажи без учета открытия новых магазинов) на 14,4% и расширению торговых площадей на 8,4%. Сеть «Пятерочка», генерирующая бОльшую часть доходов группы, нарастила выручку на 19,6% до 2,9 трлн руб., «Перекресток» – на 14% до 438,2 млрд руб. В лидерах по темпам роста оказалась сеть дискаунтеров «Чижик», увеличившая выручку на 109,8% до 248,05 млрд руб. Цифровой бизнес компании (в том числе Vprok, экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») вырос на 61,9% до 200,07 млрд руб.