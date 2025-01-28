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Квартальная выручка X5 впервые в истории превысила 1 трлн рублей

Эксперты называют результаты крупнейшего ритейлера за 2024 год ожидаемо сильными
Софья Ермакова
Анастасия Ковалева
Сеть «Пятерочка», генерирующая бОльшую часть доходов группы, нарастила выручку на 19,6% до 2,9 трлн руб.
Сеть «Пятерочка», генерирующая бОльшую часть доходов группы, нарастила выручку на 19,6% до 2,9 трлн руб. / Алексей Орлов / Ведомости

Крупнейший по размеру выручки российский ритейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», представил предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам VI квартала и весь 2024 год. Опрошенные «Ведомостями» аналитики смотрят на отчет позитивно: по их оценке, компания останется лидером в секторе по темпу роста финансовых показателей и сопоставимых продаж. На результаты группы может давить дефицит на рынке труда, но она активно инвестирует в проекты, направленные на рост операционной эффективности, отмечают эксперты. Акции ритейлера отреагировали на выход отчетности ростом на 0,6% до 2927 руб.

В 2024 г. чистая выручка X5 увеличилась на 24,2% год к году до 3,91 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж (продажи без учета открытия новых магазинов) на 14,4% и расширению торговых площадей на 8,4%. Сеть «Пятерочка», генерирующая бОльшую часть доходов группы, нарастила выручку на 19,6% до 2,9 трлн руб., «Перекресток» – на 14% до 438,2 млрд руб. В лидерах по темпам роста оказалась сеть дискаунтеров «Чижик», увеличившая выручку на 109,8% до 248,05 млрд руб. Цифровой бизнес компании (в том числе Vprok, экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») вырос на 61,9% до 200,07 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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