Индекс Мосбиржи впервые с 17 марта завершил основную сессию ниже 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии опустился ниже 3200 пунктов. На 18:50 мск показатель составил 3191 пункт, тогда как на открытии – 3218, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс опустился ниже отметки впервые с 17 марта.
В ходе допсессии индексу удалось подняться, и на 20:44 мск он составил 3203 пункта, но теряя 0,6% с окончания торгов накануне. Предварительно, лидерами роста выступают бумаги МДМГ (+2,84%), «Фосагро» (+0,7%), «Лукойла» (+0,57%), «БСП» (+0,52%) и «Сургутнефтегаза» (+0,08%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции ПИК (–4,92%), «Системы» (–3,01%), «Группы Позитив» (–2,86%), МКПАО «ВК» (–2,45%) и «Мечела» (–1,87%).
Как констатируют в «Альфа-инвестициях», рынок акций России испытал колебания на фоне различных событий. До вечера 18 марта индекс демонстрировал стабильный рост, достигая максимума в 3280 пунктов, но затем откатился ниже 3200 пунктов. В то же время нефть марки Brent увеличилась менее чем на 1% в долларах.
Индекс рос, пока не стали известны результаты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и амерканского лидера Дональда Трампа. Индекс достиг пика в 3280 пунктов, но уже к 19 марта на утро он снизился ниже 3200 пунктов. Дополнительные импульсы роста в среду и четверг не привели к дальнейшему укреплению, поскольку ЦБ выступил с нейтральной риторикой после объявления оставления ставки на уровне 21%. В итоге индекс не показал значительных изменений.