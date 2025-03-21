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Индекс Мосбиржи впервые с 17 марта завершил основную сессию ниже 3200 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии опустился ниже 3200 пунктов. На 18:50 мск показатель составил 3191 пункт, тогда как на открытии – 3218, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс опустился ниже отметки впервые с 17 марта.

В ходе допсессии индексу удалось подняться, и на 20:44 мск он составил 3203 пункта, но теряя 0,6% с окончания торгов накануне. Предварительно, лидерами роста выступают бумаги МДМГ (+2,84%), «Фосагро» (+0,7%), «Лукойла» (+0,57%), «БСП» (+0,52%) и «Сургутнефтегаза» (+0,08%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции ПИК (–4,92%), «Системы» (–3,01%), «Группы Позитив» (–2,86%), МКПАО «ВК» (–2,45%) и «Мечела» (–1,87%).

Как констатируют в «Альфа-инвестициях», рынок акций России испытал колебания на фоне различных событий. До вечера 18 марта индекс демонстрировал стабильный рост, достигая максимума в 3280 пунктов, но затем откатился ниже 3200 пунктов. В то же время нефть марки Brent увеличилась менее чем на 1% в долларах.

Индекс рос, пока не стали известны результаты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и амерканского лидера Дональда Трампа. Индекс достиг пика в 3280 пунктов, но уже к 19 марта на утро он снизился ниже 3200 пунктов. Дополнительные импульсы роста в среду и четверг не привели к дальнейшему укреплению, поскольку ЦБ выступил с нейтральной риторикой после объявления оставления ставки на уровне 21%. В итоге индекс не показал значительных изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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