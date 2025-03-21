Индекс Мосбиржи впервые с 17 марта завершил основную сессию ниже 3200 пунктов

Индекс рос, пока не стали известны результаты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и амерканского лидера Дональда Трампа. Индекс достиг пика в 3280 пунктов, но уже к 19 марта на утро он снизился ниже 3200 пунктов. Дополнительные импульсы роста в среду и четверг не привели к дальнейшему укреплению, поскольку ЦБ выступил с нейтральной риторикой после объявления оставления ставки на уровне 21%. В итоге индекс не показал значительных изменений.