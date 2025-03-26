Акции «Русагро» теряют более 12% на фоне новостей о задержании Вадима Мошковича
Стоимость акций «Русагро» потеряла более 12% за час на фоне новостей о задержании основателя компании Вадима Мошковича в Москве. На 16:03 стоимость одной обыкновенной акции компании составила 196,6 руб., упав почти на 30 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
Telegram-канал Shot 26 марта сообщил, что в Москве был задержан бизнесмен и экс-сенатор от Белогородской области Вадим Мошкович. Также уточнялось, что в офисах компании проходят обыски. Компанию Мошкович основал в 2004 г., она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. Спустя два года он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 г. журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.
Канал утверждает, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.