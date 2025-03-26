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Акции «Русагро» теряют более 12% на фоне новостей о задержании Вадима Мошковича

Ведомости

Стоимость акций «Русагро» потеряла более 12% за час на фоне новостей о задержании основателя компании Вадима Мошковича в Москве. На 16:03 стоимость одной обыкновенной акции компании составила 196,6 руб., упав почти на 30 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

Telegram-канал Shot 26 марта сообщил, что в Москве был задержан бизнесмен и экс-сенатор от Белогородской области Вадим Мошкович. Также уточнялось, что в офисах компании проходят обыски. Компанию Мошкович основал в 2004 г., она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. Спустя два года он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 г. журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

Канал утверждает, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Данные о задержании бизнесмена подтвердил близкий к следствию источник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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