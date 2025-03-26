Акции «Русагро» теряют более 12% на фоне новостей о задержании Вадима Мошковича

Telegram-канал Shot 26 марта сообщил, что в Москве был задержан бизнесмен и экс-сенатор от Белогородской области Вадим Мошкович. Также уточнялось, что в офисах компании проходят обыски. Компанию Мошкович основал в 2004 г., она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. Спустя два года он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 г. журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.