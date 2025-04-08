БКС собирается возглавить коллективный иск инвесторов к ГТЛК

«Ведомости» писали, что компании группы ГТЛК столкнулись с проблемой выплаты купонов по евробондам после попадания под блокирующие санкции США в августе 2022 г. Изначально они ссылались на невозможность осуществления выплат без получения лицензий от зарубежных регуляторов. После того как две дочерние компании ГТЛК (GTLK Europe и GTLK Europe Capital, которые являлись эмитентами еврооблигаций) были ликвидированы по решению Высокого суда Ирландии, представители группы компаний заявили о том, что они работают над выпуском замещающих облигаций.