БКС собирается возглавить коллективный иск инвесторов к ГТЛК
Финансовая группа БКС, представленная ООО «Финансовый консалтинг», готова возглавить коллективный иск против АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Данное решение направлено на защиту интересов клиентов, пострадавших от неисполнения обязательств со стороны ГТЛК. Сообщается, что компания игнорирует предписания президента РФ и Банка России, отказываясь выплачивать задолженность инвесторам.
Спор о взыскании долга по еврооблигациям длится уже более полутора лет. Такая ситуация лишает инвесторов возможности распоряжаться своими средствами, включая возможность их дальнейшего вложения в развитие экономики страны.
«Учитывая настойчивость ГТЛК, с которой компания пытается прекратить рассмотрение коллективного спора и распустить группу иска, БКС в сжатые сроки совершит все необходимые процессуальные действия для эффективного урегулирования этого вопроса», – пояснили в компании.
До этого интересы группы представляла УК «Первая», которая недавно достигла соглашения с ГТЛК о мировом урегулировании. Теперь БКС берет на себя эстафету и намерена продолжить борьбу за права инвесторов. Все участники коллективного иска могут обращаться за консультацией и поддержкой напрямую в БКС.
«Ведомости» писали, что компании группы ГТЛК столкнулись с проблемой выплаты купонов по евробондам после попадания под блокирующие санкции США в августе 2022 г. Изначально они ссылались на невозможность осуществления выплат без получения лицензий от зарубежных регуляторов. После того как две дочерние компании ГТЛК (GTLK Europe и GTLK Europe Capital, которые являлись эмитентами еврооблигаций) были ликвидированы по решению Высокого суда Ирландии, представители группы компаний заявили о том, что они работают над выпуском замещающих облигаций.