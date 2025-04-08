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БКС собирается возглавить коллективный иск инвесторов к ГТЛК

Ведомости

Финансовая группа БКС, представленная ООО «Финансовый консалтинг», готова возглавить коллективный иск против АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Данное решение направлено на защиту интересов клиентов, пострадавших от неисполнения обязательств со стороны ГТЛК. Сообщается, что компания игнорирует предписания президента РФ и Банка России, отказываясь выплачивать задолженность инвесторам.

Спор о взыскании долга по еврооблигациям длится уже более полутора лет. Такая ситуация лишает инвесторов возможности распоряжаться своими средствами, включая возможность их дальнейшего вложения в развитие экономики страны.

«Учитывая настойчивость ГТЛК, с которой компания пытается прекратить рассмотрение коллективного спора и распустить группу иска, БКС в сжатые сроки совершит все необходимые процессуальные действия для эффективного урегулирования этого вопроса», – пояснили в компании.

До этого интересы группы представляла УК «Первая», которая недавно достигла соглашения с ГТЛК о мировом урегулировании. Теперь БКС берет на себя эстафету и намерена продолжить борьбу за права инвесторов. Все участники коллективного иска могут обращаться за консультацией и поддержкой напрямую в БКС.

«Ведомости» писали, что компании группы ГТЛК столкнулись с проблемой выплаты купонов по евробондам после попадания под блокирующие санкции США в августе 2022 г. Изначально они ссылались на невозможность осуществления выплат без получения лицензий от зарубежных регуляторов. После того как две дочерние компании ГТЛК (GTLK Europe и GTLK Europe Capital, которые являлись эмитентами еврооблигаций) были ликвидированы по решению Высокого суда Ирландии, представители группы компаний заявили о том, что они работают над выпуском замещающих облигаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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