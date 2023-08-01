ГТЛК попросила перенести разбирательство по евробондам из Москвы в Лондон

Защита «НС банка» назвала такое требование ГТЛК злоупотреблением правом в попытке затянуть процесс, напомнив о введенных против России санкциях, которые мешают российским инвесторам защищать свои права в иностранных судах. Также она отметила, что требования банка основаны на указе российского президента, поэтому дело должно рассматриваться именно в этой стране. Этот документ обязал российских эмитентов исполнять обязательства, связанные с евробондами – либо заплатив в рублях, либо выпустив замещающие облигации.