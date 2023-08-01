ГТЛК попросила перенести разбирательство по евробондам из Москвы в Лондон

ГТЛК попросила перенести разбирательство по евробондам из Москвы в ЛондонРоссийский суд отклонил ходатайство лизинговой компании
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) считает российскую юрисдикцию неподходящей для споров с держателями еврооблигаций – все претензии должен рассматривать Лондонский международный арбитражный суд (LCIA). Об этом представитель ГТЛК заявил 1 августа на заседании Арбитражного суда Москвы и попросил оставить без рассмотрения иск «НС банка»: он требует 18 млн руб. из-за неплатежей компании по евробондам, которые она перестала обслуживать год назад, передает корреспондент «Ведомостей».
Защита лизинговой компании сослалась на третейскую оговорку в эмиссионной документации по еврооблигациям. В ней говорится, что судебные споры по бумагам должен рассматривать LCIA. Даже в условиях санкций против компании: к ходатайству представитель ГТЛК приложил заключение британского адвоката о возможности рассмотрения спора в LCIA и наличии генеральных лицензий, «которые не препятствуют истцу обращаться в лондонский суд».
Суд отклонил ходатайство компании об оставлении иска банка без рассмотрения, но перенес рассмотрение дела по существу на конец августа.
Защита «НС банка» назвала такое требование ГТЛК злоупотреблением правом в попытке затянуть процесс, напомнив о введенных против России санкциях, которые мешают российским инвесторам защищать свои права в иностранных судах. Также она отметила, что требования банка основаны на указе российского президента, поэтому дело должно рассматриваться именно в этой стране. Этот документ обязал российских эмитентов исполнять обязательства, связанные с евробондами – либо заплатив в рублях, либо выпустив замещающие облигации.
Компании группы ГТЛК не платят купоны по евробондам после попадания под блокирующие санкции США в августе 2022 г. Изначально их представители ссылались на невозможность сделать это без получения лицензий зарубежных регуляторов. После начала ликвидации двух дочерних компаний ГТЛК (GTLK Europe и GTLK Europe Capital, эмитенты еврооблигаций) по решению Высокого суда Ирландии представители группы компаний стали ссылаться на то, что прорабатывают выпуск замещающих бондов.
По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций общим объемом $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК прорабатывает выпуск замещающих облигаций и в течение 2023 г. выйдет на финальное решение, учитывающее интересы всех сторон, говорил ранее «Ведомостям» представитель компании.
Сейчас суды рассматривают девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по евробондам, говорил ранее представитель компании. Самая большая сумма требований у УК «Первая» – 3,15 млрд руб. Также с ГТЛК судятся банки «РЕСО кредит» (35,1 млн руб.), «Авангард» ($384 300, или 34,8 млн руб.), «Александровский» и «НС банк» (17,96 млн руб.), страховщики «Ингосстрах» (сумма требований не указана в картотеке), «Ингосстрах-жизнь» ($75 000, или 6,8 млн руб.) и «Росгосстрах жизнь» (6,38 млн руб.).
С коллективным иском к лизинговой компании также обратилась группа частных инвесторов с требованиями $472 900 (42,8 млн руб.). Но сумма претензий может возрасти – банк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, а также «АК барс банк» и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к делу, писали ранее «Ведомости».