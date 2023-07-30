Три банка и страховщик решили присоединиться к коллективному иску против ГТЛК

Банк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, а также «АК барс банк» и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к коллективному иску частных инвесторов против Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и НРД – претензии связаны с тем, что ГТЛК с прошлого года не платит по евробондам. Об этом представители компаний заявили в ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Москвы 28 июля. Помимо них к иску хочет присоединиться еще одно физлицо.