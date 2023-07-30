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Три банка и страховщик решили присоединиться к коллективному иску против ГТЛК

Претензии касаются неплатежей лизинговой компании по евробондам
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Банк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, а также «АК барс банк» и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к коллективному иску частных инвесторов против Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и НРД – претензии связаны с тем, что ГТЛК с прошлого года не платит по евробондам. Об этом представители компаний заявили в ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Москвы 28 июля. Помимо них к иску хочет присоединиться еще одно физлицо.

Решение по существу разбирательства суд примет не ранее 20 сентября – на эту дату он отложил разбирательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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